Científicos afirman en Japón que la variante Delta marcha hacia su autoextinción

El 7 de noviembre el país no registró ninguna muerte por covid- 19 por primera vez en 15 meses.



Para explicar esa situación, se menciona que el alto nivel de vacunación, con un 76,7 % de la población que ha recibido la pauta completa, así como la disciplina que suele caracterizar a la sociedad nipona, que respeta estrictamente las exigencias de mantener el distanciamiento social y llevar mascarilla.



No obstante, indica la agencia RT, un grupo de científicos del Instituto Nacional de Genética y la Universidad de Niigata indica que la causa principal tiene que ver más con la genética y los cambios en el propio virus que con otros factores.



Determinaron que la variante Delta pasó por demasiadas mutaciones durante su evolución en Japón y estas finalmente llevaron a su propia autodestrucción.



"La variante Delta en Japón era altamente transmisible y mantenía fuera a otras variantes. Pero a medida que se acumulaban las mutaciones, creemos que acabó convirtiéndose en un virus defectuoso e incapaz de hacer copias de sí mismo. Teniendo en cuenta que los casos no han aumentado, creemos que en algún momento de esas mutaciones se dirigió directamente hacia su extinción natural", comentó el profesor Ituro Inoue, del Instituto Nacional de Genética, a The Japan Times.



De acuerdo con la teoría propuesta por los científicos nipones, esas mutaciones afectaron a la proteína no estructural nsp14, responsable de la corrección de errores del virus, y debido a tantos cambios, al coronavirus le costó reparar errores a tiempo, lo que provocó su autodestrucción.



Señaló que la proteína nsp14 desempeña una función "crítica" de impedir la ruptura del ARN del virus y, como ya han demostrado otros estudios, un virus con la nsp14 dañada "tiene una capacidad de replicación significativamente reducida, por lo que este puede ser el factor que explica el rápido descenso de nuevos casos".



