Uruguay: recomendaron la vacunación para niños menores de 12 años

Las autoridades sanitarias de Uruguay informaron el miércoles que, basados en la recomendación de una comisión asesora, comenzará a vacunar a los niños entre 5 y 11 años.



A través de hilo de Twitter, el ministerio de Salud informó que se había desarrollado una reunión entre la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y un grupo ad-hoc, de la que también participaron profesores de las clínicas pediátricas de la Facultad de Medicina de la Udelar, y resolvieron elevar la recomendación de vacunar a los niños menores de 12 años contra el COVID-19.



De forma unánime, recomendaron que la misma sea no obligatoria, en forma escalonada. Las autoridades, en ese marco, confirmaron que comenzarán con los grupos de riesgo de esa franja etaria, en una fecha que aún está a definir.



Por otra parte, la comisión hizo una recomendación al respecto de qué vacunas administrar a los más pequeños: “Acorde a la mejor evidencia actual disponible, este grupo técnico, por mayoría, recomienda la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNtech”.



Finalmente, según publicó el Ministerio de Salud, los especialistas advirtieron que la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad que los involucre, garantizando sus derechos.



Ahora, la decisión está en manos del gobierno de Luis Lacalle Pou, quien en el pasado ya se había mostrado favorable a la vacunación de los menores. Es que cuando el ejecutivo firmó su último contrato con Pfizer, el 28 de octubre pasado, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado explicó que dentro de las 3,7 millones de vacunas, unas 580.000 sean reservadas para los menores de 12 años.



Los niños comprendidos en este rango etario representan el 17% de la población y son, al momento, los únicos que no están habilitados a vacunarse contra el coronavirus.



La Sociedad Uruguaya de Pediatría ya se había pronunciado en favor de la vacunación contra el COVID-19 de este grupo etario “por amplia mayoría”.



Los estudios citados por las autoridades sanitarias son los elaborados por Pfizer, que arrojaron una efectividad del 90,7% a los siete días de la segunda dosis.



El martes, Uruguay registró 223 casos nuevos de covid-19 en una jornada en la que hubo un nuevo fallecido por esa enfermedad, según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Desde este 1 de noviembre, Uruguay abrió sus fronteras para cualquier persona que haya completado el proceso de vacunación (haber pasado 14 días tras la inoculación de la última dosis necesaria).



Tras 20 meses de aislamiento, con etapas de confinamiento obligatorio en Argentina y de la pregonada “libertad responsable” en Uruguay, estas dos naciones decidieron abrir el cerrojo y permitir el ingreso de visitantes extranjeros.



Respecto a la vacunación, según arroja el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) hasta las 18:07 horas (21:07 GMT) de este martes, 2.640.642 personas (un 74,53 % de la población) completaron su pauta de inmunización de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.