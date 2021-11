EEUU: murió niño atropellado y ya son seis las víctimas fatales en el desfile

La noticia fue confirmada por la fiscal Susan Opper durante el momento en el que Darrel Brooks, el rapero acusado por el hecho, compareció ante la corte judicial. “Desafortunadamente me gustaría informar a la corte que nos hemos enterado de la muerte de otro niño en este caso”, afirmó.





Opper notificó que ahora Brooks, de 39 años, se enfrentará a seis cargos de homicidio voluntario, dado que la misma noche de la tragedia habían fallecido cinco adultos. El acusado se mantuvo cabizbajo durante la mayor parte de la vista judicial y a ratos parecía sollozar, según la agencia AP.



Por cada uno de los cargos por homicidio, Brook enfrenta una sentencia a cadena perpetua. “No hay palabras para describir los riesgos que este acusado representa para la comunidad, no solo el riesgo de fuga sino la peligrosidad de su pasado violento”, dijo la fiscal. Pidió una fianza de 5 millones de dólares.



El domingo, la alegre escena de bandas y niños bailando se tornó caótica en un instante, cuando la camioneta embistió a bailarines, músicos y otras personas de esta comunidad, de alrededor de 72.000 habitantes.





Entre las víctimas hay integrantes del club “Abuelitas Bailadoras”, al igual que un empleado bancario. Posteriormente, la policía identificó entre los muertos a cuatro mujeres de entre 52 y 79 años, y a un hombre de 81 años.



El lunes se reportó también que hay al menos nueve pacientes, en su mayoría niños, en estado crítico en dos hospitales; y otros siete, en grave estado.



El acusado había sido excarcelado con una fianza de 1.000 dólares dos días antes del incidente. Brooks había sido detenido previamente, el 5 de noviembre, por no presentarse ante la Corte por resistirse a un oficial, poner en peligro a otra persona, alterar el orden público, evadir una audiencia judicial y agresión, cargos fechados el 2 de noviembre, en circunstancias que no quedan claras.



Según los registros, el 19 de noviembre, se pagó una fianza de 1.000 dólares por esos hechos y salió de prisión. No obstante, Brooks registra antecedentes penales en una decena de casos desde los años 2000.