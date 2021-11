Desastre ecológico: el último año el Amazonas perdió 745 millones de árboles

Las quemas y talas en el Amazonas brasileño causaron la pérdida de 745 millones de árboles en el último año de acuerdo con el cálculo de especialistas, que mencionaron que estos datos no fueron presentados en la cumbre climática COP26.



Entre agosto de 2020 y julio de 2021 fueron deforestados 13.235 km2 de la región amazónica, de acuerdo con el un informe del estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).



El investigador Tasso Azevedo, de la ONG Map Biomas, calculó que a partir de esa extensión de floresta registrada por el INPE fueron eliminados 745 millones de árboles, publicó el diario O Globo.



Entre tanto el especialista en medio ambiente, Marcelo Leite, escribió en el periódico Folha de San Pablo que la cifra árboles quemados o derribados fue de "800 millones y pudo haber sido de hasta mil millones", entre 2020 y 2021.



El boletín del INPE fue divulgado el viernes pasado pero las informaciones estaban en poder del gobierno desde fines octubre según dijeron funcionarios del organismo.



La superficie de floresta amazónica derribada hasta julio de este año fue el 21,9 % superior a la devastada entre agosto de 2019 y julio de 2020.

"Los representantes del gobierno fueron a Glasgow y firmaron la declaración de protección de florestas, ellos sabías que tenían la peor noticia del mundo y no la dieron", comentó el experto.



El vicepresidente, Hamilton Mourao, que es el titular del Consejo de la Amazonia, fue consultado sobre la demora en la presentación del informe a lo que respondió, "estamos analizando los datos para ver la realidad".



La semana pasada, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que las noticias que alertan sobre sobre una destrucción irreversible del Amazonas son un "fastidio", tras estimaciones oficiales de su gobierno revelaran una deforestación récord en 15 años.



"¿Hay deforestación ilegal? Hay. Basta con que los otros países no compren nuestra madera, es simple", sostuvo el mandatario en su transmisión semanal en vivo por redes sociales el viernes.



"¿Hay quemas ilegales? Hay, pero no en esa proporción que cuentan por ahí. Y las combatimos. Algunos dicen 'tienen que combatirlas más'... ¿saben el tamaño de la Amazonía, cuántos países de Europa caben en la Amazonía?", añadió.



Bolsonaro no se refirió directamente a los datos divulgados el jueves por el INPE, que estiman que hubo una deforestación de 13.235 km2 entre agosto de 2020 y julio de 2021, un aumento de 22% respecto al período anterior y los peores niveles en 15 años. Pero criticó lo que considera "mentiras" sobre la destrucción en Amazonas, cuyo 60% se ubica en Brasil.



Clarín.