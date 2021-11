Alemania: Impondrán toques de queda para no vacunados contra el covid-19

El sureño estado alemán de Baden-Wurtemberg anunció toques de queda para personas no vacunadas contra el coronavirus en tres de sus distritos, con Alemania sumida en su peor ola de contagios desde el inicio de la pandemia, hace casi dos años.



Los residentes de esos distritos que no se hayan vacunado no podrán salir de sus casas entre las 21 y las 5 salvo que cuenten con autorización por motivos laborales o de emergencia médica, dijeron autoridades.



El responsable del Ministerio de Asuntos Sociales del estado, Uwe Lahl, dijo a la agencia de noticias alemana DPA que el valor determinante para la imposición de los toques de queda es una incidencia semanal de "600 casos por cada 100.000 habitantes".



Los tres distritos donde se aplicarán las restricciones superaron ayer esa barrera, informaron hoy autoridades del estado, uno de los 16 que conforman Alemania.



La incidencia de nuevos contagios de Covid-19 en siete días fue ayer de 606 en Schwarzwald-Baar, 702,2 en Ostalbkreis y 631,9 en Biberach, precisaron las autoridades.



Aparte de los toques de queda, las autoridades anunciaron que en esos tres distritos el acceso a restaurantes, hoteles y tiendas minoristas solo estará permitido para personas vacunadas o que hayan pasado la infección.



Los casos de coronavirus se dispararon en Alemania en semanas recientes, luego de que la vacunación se estancara en torno al 67% de la población, en un rebrote -o "cuarta ola"- que las autoridades han definido como una "pandemia de los no vacunados".



La semana pasada, el país superó por primera vez los 60.000 contagios en un día, con más de 65.000, días después de haber sobrepasado, también por primera vez, los 50.000 en una sola jornada.



En muchos hospitales ya empiezan a escasear las camas para pacientes con coronavirus y otras enfermedades, y la jefa de Gobierno saliente, la canciller Angela Merkel, ha advertido de una "situación dramática".



Hoy, las autoridades sanitarias nacionales informaron 42.727 contagios y 75 muertos en las últimas 24 horas, lo que eleva las cifras totales a más de 5,35 millones y 99.062, respectivamente. Asimismo, resaltó que la incidencia acumulada durante la última semana alcanza ya los 372,7 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 309.897 positivos detectados durante los últimos siete días.



La cifra rondaba los 85 casos por cada 100.000 habitantes hace cerca de un mes.



Ante esta situación, los presidentes de los estados federados de Alemania acordaron el jueves pasado con el Gobierno central introducir restricciones para la vida pública para las personas que no se han vacunado contra la Covid-19.