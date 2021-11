Incendio en Francia: se quemó un edificio cercano a la Opera Garnier en París

Un gran incendio se produjo este sábado por la mañana en París en un edificio cercano a la Opera Garnier.El edificio, situado en el número 17 del Boulevard des Capucines, encendió en llamas y se podían ver largas columnas de humo desde lejos.El fuego se inició a las 10.30 (hora local) en una oficina de la tercera planta del edificio, que consta de siete pisos.Se desplegaron cinco mangueras, así como dos drones y elevadores articulados, lo que permitió observar el incendio desde el aire.El edificio está situado entre el 2º y el 9º distrito de París, a solo 300 metros de la emblemática Opera Garnier parisina.Por el momento no se han informado víctimas ni heridos a causa del incendio.En el lugar de los hechos había cien bomberos trabajando para apagar las llamas y evitar que se propaguen. Se desconocen las causas que produjeron el incidente.No se llevó a cabo ninguna evacuación y los residentes abandonaron el edificio por sus propios medios, informaron medios franceses.La investigación tendrá que determinar las causas y circunstancias del incendio, pero “ningún elemento” permite tomar una decisión al respecto por el momento, dijeron las autoridades.Se ha desplegado un cordón de seguridad y los bomberos y la policía francesa pidieron a los ciudadanos que eviten la zona.“Intervención en curso en el boulevard des Capucines, París IX. Evite la zona y no obstruya innecesariamente las líneas de emergencia. Residentes, tengan cuidado”, publicó la cuenta oficial de los bomberos de París en Twitter.Un portavoz de los bomberos dijo al mediodía parisino que el incendio aún no está completamente controlado, pero que están trabajando principalmente para evitar que se extienda.La Place de L’Opera ha sido cerrada junto con la estación de metro cercana.La Opera Garnier es uno de los edificios más característicos del paisaje parisino y fue Napoleón III quien ordenó su construcción al arquitecto Charles Garnier y fue inaugurado en 1875. Es una de las instituciones musicales más antiguas de Europa.Por detrás de la gran Ópera de París, sobre la calle Haussmann se encuentran las Galerías Lafayette de 1912, una tienda de artículos de lujo, con una imponente cúpula en el centro.