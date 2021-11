Austria vuelve al confinamiento total y anuncia la obligatoriedad de la vacuna

El Gobierno de Austria anunció un nuevo confinamiento nacional a partir del lunes próximo a raíz del rebrote de casos de coronavirus y estableció que, a partir de febrero, la vacuna será de aplicación obligatoria.



Así lo informó el canciller de ese país, Alexander Schallenberg, quien señaló que si bien "no es fácil" la decisión, resulta necesaria "ante el número de contagios" de Covid-19.



En referencia al confinamiento de toda la población que regirá desde el lunes, Schallenberg señaló que resulta "doloroso" tener que imponer ese tipo de restricciones teniendo en cuenta que hay vacunas suficientes para la población.



"No hemos tenido éxito a la hora de atraer a suficiente gente a la vacunación", sostuvo el funcionario, quien puso el acento en la importancia de "mirar a la realidad a los ojos", según reprodujo la agencia Europa Press.



En sintonía con los dichos del canciller, el ministro de Sanidad austríaco, Wolfgang Muckstein, sostuvo que las medidas "no son fáciles para nadie pero son necesarias".



De esta forma, Austria convirtió hoy en el primer país europeo en anunciar que hará obligatoria la vacunación contra el coronavirus.



En tanto, el nuevo confinamiento regirá desde el lunes y durante un período de 20 días, tras el cual se mantendrá para aquellas personas que no estén vacunadas, tal como ocurre desde el 15 de noviembre pasado, según informó el diario austríaco 'Die Presse'.



Austria registra un repunte de casos de coronavirus desde hace algunas semanas y durante los últimos días alcanzó varios registros máximos de contagios en el marco de la pandemia.