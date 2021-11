Hallazgo del Perseverance en Marte: “Es algo que nadie había visto antes”

La imagen fue tomada en un lugar cercano a donde el vehículo aterrizó a comienzos de este año y causó una enorme conmoción en las redes sociales donde muchos usuarios se sorprendieron con el particular hallazgo. Por esta razón, la agencia espacial norteamericana explicó el origen del asombroso descubrimiento en la cuenta de Twitter del robot marciano.Perseverance, que se encuentra trabajando el campo del cráter Jezero, utilizó una herramienta ubicada en el extremo de su “brazo” para desgastar la superficie de la roca con la finalidad de observar los elementos de su interior.Tras erosionar la piedra, el robot marciano envió las fotografías para exhibir los materiales encontrados debajo de la capa superior de la roca. Aunque los responsables de la misión todavía no tienen certezas de lo que podría ser, creen que el Perseverance halló un grupo de minerales y sedimentos granulados.“Mirando adentro para observar algo que nadie ha visto antes. Erosioné un pequeño trozo de esta roca para eliminar la capa superficial y ver lo que hay debajo. Concentrándome en mi próximo objetivo para tomar muestras de Marte”, escribió el equipo del robot marciano en la publicación de Twitter.Perseverance, que se encuentra examinando el terreno del cráter Jezero en el planeta rojo, utilizó una herramienta abrasiva en el extremo de su brazo robótico para desgastar la superficie de la roca con la finalidad de observar en su interior.Luego de detener sus funciones en octubre como consecuencia de una conjunción solar, con el Sol interponiéndose entre la Tierra y Marte, el Perseverance estuvo investigando algunas formaciones rocosas en la región sur, que son de particular interés para el equipo científico que monitorea al róver desde nuestro planeta.Recolectar muestras de rocas y de tierra en el planeta rojo es uno de los principales objetivos del vehículo. El objetivo es almacenarlas dentro del Perseverance en tubos y que futuras misiones transporten a la Tierra para ser analizadas en detalle para buscar signos de antigua vida microbiana de hace 3000 millones de años.Además, el robot marciano recolectará muestras de fragmentos de rocas, minerales y polvo que quedan en la superficie del planeta rojo, y recopilará datos acerca de las condiciones climáticas para allanar el camino a una futura exploración humana de Marte.