Austria confina a personas no vacunadas por fuerte avance de coronavirus

El Gobierno de Austria adoptó este lunes un bloqueo a nivel nacional para las personas no vacunadas que no tuvieron coronavirus, una medida que el jefe de Gobierno, el canciller Alexander Schallenberg, tildó de un "paso drástico" pero necesario, y que se da a la par de una serie de medidas que comenzaron a implementar los países europeos en un esfuerzo por contener la rápida propagación de la enfermedad.



La medida, que entró en vigor a la medianoche y es inédita en la Unión Europea (UE), prohíbe abandonar sus hogares a todas aquellas personas de 12 años o más que no hayan sido vacunadas o que no se hayan recuperado recientemente del coronavirus.



Sin embargo, pueden salir de sus domicilios para realizar actividades básicas como trabajar, ir de compras, ir a la escuela o la universidad o dar un paseo.



Además, no se aplica a los menores de 12 años, porque aún no pueden vacunarse oficialmente, aunque la capital, Viena, inició hoy la vacunación para este grupo etario como parte de un proyecto piloto y reportó una alta demanda.



La restricción para no vacunados y quienes no cursaron aún la enfermedad está programada inicialmente por diez días, hasta el 24 de noviembre.



Las autoridades dicen que se intensificarán los controles policiales en las calles y quienes violen la medida pueden ser multadas con hasta 1.660 dólares.



"Realmente no tomamos este paso a la ligera y no creo que deba ser menospreciado", aseguró el canciller Schallenberg, informó la agencia de noticias estatal austríaca APA.



“Este es un paso dramático: alrededor de 2 millones de personas en este país se ven afectadas. Lo que estamos intentando es precisamente reducir al mínimo el contacto entre no vacunados y vacunados, y también entre los no vacunados", agregó.



“Mi objetivo es muy claramente lograr que los no vacunados se vacunen y no bloquear a los vacunados. Estamos pasando de una ola a otra y eso no puede continuar ad infinitum”, enfatizó Schallenberg.



En Austria, alrededor del 65% de la población tiene la pauta de vacunación completa, una tasa que el canciller describió días atrás como "vergonzosamente baja".



Todos los estudiantes en las escuelas, estén vacunados o no, ahora deben realizarse tres testeos de coronavirus por semana, y al menos una de ellas debe ser una prueba de PCR.



En tanto, Herbert Kickl, líder del opositor Partido de la Libertad, de extrema derecha, prometió combatir las nuevas restricciones con "todos los medios parlamentarios y legales que haya disponibles".



El país alpino de 8,9 millones de habitantes experimentó en las últimas semanas un abrupto incremento de contagios de la Covid-19 y, en consecuencia, una mayor presión sobre los hospitales.



Austria informó hoy 894,3 nuevos casos por cada 100.000 habitantes durante los siete días anteriores, una tasa o "incidencia" mucho mayor que la vecina Alemania, que tiene 303 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y está altamente preocupada.



El ministro de Salud, Wolfgang Mueckstein, anticipó, por su parte, que quiere discutir más restricciones sobre el coronavirus el miércoles próximo, y anunció que una propuesta es limitar las salidas nocturnas, pero esta medida también se aplicaría a los vacunados.



Pero Schallenberg parecía más cauteloso.



“Por supuesto que no descarto agudizar” las medidas, expresó el canciller, aunque precisó que no espera restricciones en bares y salones bailables en la actualidad.