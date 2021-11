Merkel pide un "esfuerzo nacional" para acabar con la nueva ola de Covid-19

"Estoy muy preocupada por la situación. Nos enfrentamos a unas semanas difíciles. Necesitamos un esfuerzo nacional para acabar con la fuerte ola otoñal e invernal de la pandemia", dijo la canciller en su habitual discurso de los sábados.



"Si nos mantenemos unidos, si pensamos en protegernos a nosotros mismos y en cuidar a los demás, podemos salvar gran parte de nuestro país", agregó la líder alemana citada por la agencia de noticias AFP.



Merkel expresó su preocupación por el fuerte aumento de los contagios, el elevado número de pacientes en terapia intensiva y el incremento de muertes diarias, especialmente en zonas con tasas de vacunación bajas, como en el este del país.



Alemania se enfrenta a una cuarta ola de Covid-19 estas últimas semanas, con un número récord de contagios.



Esta mañana, el instituto sanitario Robert Koch reportó más de 45.000 nuevos positivos y 228 muertos en en la última jornada.



Con los 45.081 nuevos contagios, Alemania se acerca a los cinco millones (4.987.971) desde el inicio de la pandemia y se aproxima lentamente a los 100.000 fallecidos (97.617), según el RKI.



La incidencia semanal de casos por cada 100.000 habitantes es ahora de 277,4, casi el triple que la registrada a finales de octubre.



La situación ha llevado a un grupo de 35 médicos y científicos de toda Alemania a apelar hoy a las autoridades nacionales y regionales para que cambien la gestión de la pandemia a fin de romper la cuarta ola de contagios.



En el llamamiento, publicado en el diario Kölner Stadt-Anzeiger y la red editorial RND, los expertos reclaman que la plana política "se ponga a la altura de su amplia responsabilidad", en lugar de "esperar de forma pasiva" y de trasladar la responsabilidad de quebrar la cuarta ola "a las posibilidades de cada individuo", informó la agencia de noticias Europa Press.



Los científicos piden la creación de un equipo nacional de crisis con expertos en virología, medicina y salud pública, pero también con profesionales con experiencia en gestión, provenientes por ejemplo de clínicas o empresas



Merkel, que todavía sigue en funciones, está siendo reacia a tomar nuevas medidas hasta que no asuma el nuevo Gobierno, aunque no deja de insistir con sus llamados a la población a vacunarse.



"Piénsenlo" y den ese paso, sostuvo la líder alemana, que está a favor de la tercera dosis de la vacuna, a la que considera una "verdadera oportunidad para romper la ola".



Cerca de un 67,4% de la población está totalmente inoculada, muy lejos del objetivo de 75%.



A nivel político, la canciller saliente, dijo que era "urgente" que el Gobierno federal y las regiones adoptaran "un enfoque unificado" y, en particular, un "valor umbral" a partir del cual deben tomarse medidas adicionales.



Desde la pasada primavera boreal, las autoridades ya no tienen en cuenta sólo el número de nuevas infecciones al día, sino también la saturación de los hospitales para activar nuevas restricciones.



Este valor umbral debe "elegirse con prudencia para que las medidas necesarias no se tomen demasiado tarde", dijo Merkel.



Télam.