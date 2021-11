México, Perú y Uruguay subieron la tasas de interés ante creciente inflación

México, Perú y Uruguay se sumaron este jueves al lote de países de la región que decidieron subir la tasa de interés de política monetaria frente a la creciente inflación que se viene vislumbrado no solo en el continente sino en el mundo. Los bancos centrales de Brasil y Chile ya habían tomado medidas similares recientemente.



México



El banco central mexicano elevó su tasa en 25 puntos básicos para llevarla a un 5% y subió sus expectativas para la inflación al cierre de este año.



"Se considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorios. No obstante, el horizonte en el que podrían afectarla es incierto, han impactado a un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable", dijo Banxico en su comunicado.



La autoridad monetaria también volvió a ajustar al alza sus expectativas para la inflación, que alcanzaría un 6,8%, frente al 6,2% esperado previamente. La inflación interanual de la segunda mayor economía de América Latina se aceleró más de lo esperado en octubre hasta un 6,24%, su mayor nivel en casi cuatro años y bastante por encima del objetivo del 3%.



Perú



En la misma línea, el Banco Central de Perú elevó su tasa de interés de referencia a un 2% desde 1,5% previo, lo cual significó su cuarto avance consecutivo.



La tasa de inflación a doce meses aumentó a 5,83% en octubre desde un 5,23% en setiembre, ubicándose por encima del rango meta por factores tales como el incremento de los precios internacionales de insumos alimenticios y combustibles, así como del tipo de cambio, dijo la autoridad monetaria en un comunicado.



La entidad afirmó que espera que la inflación regrese a su rango meta del 1% a 3% en la segunda mitad del próximo año, un leve cambio frente a la guía anterior que decía que la inflación cedería dentro de los próximos 12 meses.



Uruguay



Por su parte, el banco central de Uruguay informó aumentó en 50 puntos básicos su tasa de interés a 5,75% frente a un alza de precios anual que fue de 7,89% en octubre, por encima de la meta de la institución rectora de la política monetaria.



"El Comité (de Política Monetaria del banco central) entiende necesario afianzar el proceso de reducción de las expectativas de inflación, en un escenario de recuperación y, para ello, juzga conveniente ubicar la tasa de política monetaria en 5,75%", señaló la entidad.



¿Y en Argentina?



A nivel local este jueves se conoció que la inflación mensual de octubre volvió a ser del 3,5% y que la acumulada de 2021 ya superó el 40%, y se encamina a ser la segunda más alta desde 1991, detrás de la de 2019.



A pesar de este contexto, no hay indicios de que el Banco Central (BCRA) vaya a incrementar la tasa, lo cual incentivaría el ahorro en instrumentos en pesos pero encarecería el costo de los préstamos a empresas. Actualmente, la tasa, que rige para las Leliqs, se ubica en el 38%.