Alemania supera por primera vez los 50.000 casos de coronavirus en un día

Alemania registró el mayor número de infecciones diarias de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 50.196 nuevos casos en 24 horas, informaron las autoridades sanitarias.



Es la primera vez que se supera el umbral de 50.000 casos diarios en Alemania, castigada actualmente por una virulenta ola que ha dejado varios récords de infecciones en los últimos días.



Las autoridades dijeron además que el número de nuevos fallecidos en la última jornada fue de 235, con lo que el total se elevó a 97.198, informó la agencia de noticias AFP.



La jefa de Gobierno saliente, la canciller Angela Merkel, indicó ayer que el repunte de infecciones experimentado especialmente desde octubre en el país era "dramático".



"La pandemia se propaga nuevamente de forma espectacular", lamentó su portavoz, pidiendo a las autoridades regionales, competentes en gestión sanitaria, que tomaran nuevas medidas para contener la expansión.



La presión es creciente también en los centros hospitalarios.



Esta ola se atribuye en especial a la débil tasa de vacunación de la población en Alemania, algo inferior al 67%.



Varios estados federados particularmente afectados, como Sajonia, Baviera o recientemente Berlín, han introducido nuevas restricciones para las personas no vacunadas.



En la capital, las personas no vacunadas no podrán acceder a restaurantes sin terraza, bares, gimnasios o peluquerías, ni siquiera si presentan un test negativo.



En total, casi 4,9 millones de personas se infectaron de Covid-19 en Alemania desde el comienzo de la pandemia. El país tiene más de 83 millones de habitantes.