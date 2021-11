Cuarta ola de covid en Alemania: Hubo nuevo récord de casos

Alemania volvió a registrar nuevos máximos de incidencia y contagios diarios desde el comienzo de la pandemia, con una tasa de vacunación insuficiente para hacer frente a la cuarta ola.



Las autoridades sanitarias alemanas verificaron 39.676 nuevos contagios, el tercer récord en menos de una semana, tras los 37.120 notificados el pasado viernes y los 33.949 del jueves, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.



El anterior máximo diario se registró el 18 de diciembre, en plena segunda ola de la pandemia, cuando se notificaron 33.777 nuevas infecciones.



La incidencia acumulada en siete días marca su tercer récord consecutivo y se sitúa en 232,1 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, tras 213,7 ayer y 201,1 el lunes, y frente 146,6 hace una semana.



El anterior pico de incidencia se registró el 22 de diciembre pasado, en plena segunda ola de la pandemia, con 197,6 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes.



La cifra de muertos por o con COVID-19 en las últimas 24 horas ascendió a 236, un aumento frente a los 194 de hace una semana.



Según el último informe diario del RKI, el lunes se reportaron 1.105 hospitalizaciones por coronavirus y una tasa acumulada de ingresos en siete días de 4,31 por cada 100.000 habitantes. El máximo de hospitalizaciones se registró en los días en torno a la pasada Navidad, con una tasa acumulada de 15,5.



El lunes, la cifra de pacientes con COVID-19 en las ucis se situaba en 2.616 -un aumento de 84 en un día-, lo que corresponde a una ocupación del 11,8 % de camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.





Tras un fuerte avance entre abril y julio, en los últimos tres meses, la tasa de vacunación de Alemania solo creció 7%, según datos de Our World in Data



Hasta el lunes, el 69,7 % de la población de Alemania había sido vacunada, el 67,2 % con la pauta completa.



“Precisamente en una cuarta ola como esta, la vacunación hace la diferencia. Seguimos viviendo, al menos en las UCIs, una pandemia de los no vacunados, lo que vuelve a poner bajo presión al sistema, porque la cifra de no vacunados es tan grande”, advirtió hoy el ministro de Sanidad en funciones, Jens Spahn.



Agregó en una entrevista en el programa matinal de la cadena ntv, que cada día se logra convencer todavía a unos miles de ciudadanos, pero también se puede ver que “cada vez se hace más difícil llegar a los que todavía no están vacunados”.



Por otra parte, señaló que “con una incidencia como esta, sin vacunas”, Alemania estaría ya en una situación muy diferente, y agregó que aunque las vacunas permiten una cierta normalidad, tiene que ir acompañada de “mucha precaución”.



Se pronunció asimismo a favor de la regla de las 2G -por los términos en alemán Geimpft y Genesen (vacunado y sanado)- en interiores, al menos en aquellas regiones con una importante presión hospitalaria.



Recordó que según el RKI, las 2G deberían aplicarse a más tardar cuando la tasa acumulada de ingresos en siete días con pacientes COVID es de 5 por cada 100.000 habitantes.