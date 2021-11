Uruguay en verano: beneficios, requisitos para viajar y vacunas para turistas

Requisitos para viajar a Uruguay

Uruguay volvió a recibir turistas de todo el mundo el pasado 1° de noviembre, con algunos requisitos de ingreso, y espera con mucha expectativa la llegada de argentinos esta temporada de verano que será "de recuperación turística"."Tenemos mucha expectativa después de un año y medio de no poder recibir turistas extranjeros, especialmente argentinos. Pensamos que será una temporada de verano que va a empezar antes y que se va a extender en el tiempo", dijo Martín Laventure, Director de Turismo de Maldonado, a Clase Ejecutiva, en la presentación de la temporada estival que se hizo en la residencia del Embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso.En un cocktail que convocó a la Cámara Empresarial de Maldonado, Punta del Este y Rocha se pudo ver el entusiasmo, y también la cautela, por la temporada que comienza. Allí se anunciaron muchas novedades, como la apertura del Enjoy Punta del Este para el 4 de noviembre, los requisitos de ingreso al país, los beneficios fiscales para atraer argentinos y la posibilidad de vacunarse en Uruguay.Según explicaron, los requisitos para viajar a Uruguay son principalmente dos:-Tener la pauta completa de vacunación, con cualquier vacuna contra el Covid-19 aprobada en el país de origen aplicada dentro de los últimos nueve meses previos al embarque.-Presentar un PCR negativo hecho 72 horas antes de viajar (excepto menores de 6 años).Durante el evento también aclararon que a los menores de 18 años que viajen con un mayor no se les exigirá vacunación y que podrán ingresar las personas no vacunadas que hayan cursado la enfermedad dentro de los últimos 3 meses. Para eso deberán presentar un resultado positivo por PCR-RT o test de detección de antígenos, hecho entre 20 y 90 días antes del viaje.Además, los extranjeros no residentes deberán cumplir con medidas establecidas por decreto: usar barbijos, disponer de cobertura de salud en Uruguay y realizarse un segundo test PCR a la semana de realizado el primero, necesario para ingresar al país.José Andrés Pereyra, titular de la Cámara Empresarial de Maldonado, explicó a Clase Ejecutiva los beneficios fiscales que habrá para atraer turistas, ya que sin "sin argentinos no hay Punta del Este"."Hay descuentos en hotelería el 22% del IVA, en términos de alquileres temporales una devolución del 10,5% de lo pactado con una inmobiliaria local, tax free de 14% y un montón de beneficios que se han pautado por parte del Gobierno y que se van a seguir agregando", adelantó Pereyra.La devolución de la tasa del IVA (que es del 22%) también incluye a servicios gastronómicos y alquiler de autos. Y a esto se suma el descuento del 24% en naftas y combustibles en estaciones de servicio ubicadas en un radio de 20 kilómetros de los puestos fronterizos. Como en otros años, el beneficio se aplica cuando se paga con tarjetas emitidas fuera del Uruguay y estará vigente hasta el 30 de abril de 2022.Con respecto a los supermercados, indicó que se lanzará una canasta turística con una lista de productos tal como se hizo otros veranos. En este caso, aclaró que son las empresas son quienes "hacen el esfuerzo", dado que el costo en Punta del Este es más alto que en otros lugares."Para nosotros la apertura es una gran alegría, aunque tenemos cierta cautela. Vemos mucha gente que consulta por calidad de vida y personas que viajan analizando la posibilidad de residencia", indicó Pereyra, que resaltó la gran cantidad de argentinos que evalúan mudarse a Uruguay.Entre los destinos recomendados para el verano, más allá de Punta del Este, Pereyra destacó que "la costa uruguaya brinda múltiples opciones, como por ejemplo Rocha que está enfocado al turismo natural, Cabo Polonio, Canelones y Colonia del Sacramento".Laventure explicó que el país ofrecerá a los turistas extranjeros la posibilidad de vacunarse contra el Covid-19 "seguramente en todos los destinos importantes del país".La intención es que Uruguay sea un destino "seguro" para el turismo. Para eso el gobierno de Luis Lacalle Pou adquirió 500.000 dosis de vacunas Pfizer que llegarán antes de fin de año. Todavía no está definido cuántas irán a los turistas que quieran darse una tercera dosis de refuerzo o a los menores de 12 a 18 años que puedan vacunarse contra el coronavirus en Uruguay recién en 2022. Fuente: (ElCronista)