EEUU: el rapero Travis Scott habló tras la avalancha que dejó varios muertos

Internacionales Al menos ocho muertos y decenas de heridos en festival musical en EEUU

These were the people trying to escape being trapped at #AstroWorld pic.twitter.com/bxjeVNHTAB — Eric Daniels (@azdaniels) November 6, 2021

El rapero Travis Scott rompió el silencio tras la tragedia ocurrida en el festival Astroworld, en Houston, Texas, en la que murieron once personas aplastadas por una avalancha y aseguró estar "devastado"."Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió la noche pasada", escribió en una nota que fue publicada en sus redes sociales y añadió que sus "plegarias están dirigidas a las familias y todos los que fueron impactados" por lo sucedido en el multitudinario evento.El artista demostró su "total apoyo" al departamento de policía de Houston mientras continúe la investigación sobre lo sucedido en el NRG Park, el predio donde se llevó a cabo."Estoy comprometido a trabajar junto con la comunidad de Houston para subsanar y apoyar a las familias necesitadas", manifestó Scott.A modo de conclusión, señaló: "Gracias al departamento de policía de Houston, al cuerpo de bomberos y al NRG Park pro su respuesta inmediata y apoyo. Los amo a todos".La publicación del rapero se llenó de críticas por no haber suspendido el recital cuando ya había fallecidos entre la gente y estampidas.Asimismo, en otro video que generó polémica, se observa a dos jóvenes que subieron a una de las tarimas de transmisión para impedir que continuara el concierto pero el camarógrafo les pide que se alejen.Según testigos, la gente se precipitó cuando el reloj que indicaba el momento en que Scott iba a actuar esa noche comenzó la cuenta regresiva.Fue entonces que centenas intentaron acercarse hacia la valla de contención y presionaron a los que ya estaban allí."De repente, fue como si hubiera 13 'mosh pits'", contó Pablo Longoria, de 19 años, un estudiante universitario de Houston.Al menos once personas murieron y varias resultaron heridas el viernes en el festival de música Astroworld, en Houston (sur de Estados Unidos), debido a una avalancha, informaron las autoridades y los medios estadounidenses."La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida", dijo el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, en una rueda de prensa.Al menos 17 personas fueron trasladadas al hospital y 11 de ellas habían sufrido un paro cardíaco, según este responsable. Además, más de 300 personas resultaron heridas a lo largo del día en el evento, entre ellas algunas con raspones y contusiones menores, según las autoridades.El festival fue cancelado y no continuará este sábado, informaron las autoridades.Astroworld es un festival de música creado por el propio Scott en 2018. El rapero, de 29 años y que tiene un hijo con la estrella de telerealidad Kylie Jenner, se dio a conocer en 2013 y ha tenido seis nominaciones a los Grammy.Durante el fin de semana estaban programados otros conciertos como el de los raperos Chief Keef y 21 Savage, y el grupo de rock australiano Tame Impala. Mientras actuaba Scott a última hora del viernes, se le unió en el escenario la superestrella canadiense del rap Drake.