Le pidió a su abuelo una lista de cosas que lo hacen feliz y conmovió a todos

Y completó la lista:

le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada — raquel (@raquelmoralss) November 3, 2021

Raquel Morals le pidió a su abuelo una lista de cosas que lo hacen feliz y, sorprendida por la respuesta, decidió compartirla a través de Twitter. El mensaje se llenó de respuestas de otros usuarios con las reacciones de sus seres queridos."Le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada", escribió la joven junto a dos imágenes de un papel escrito a mano por el adulto mayor.-Despertarme por la mañana y ver a mi mujer junto a mí.-Tocar la guitarra y cantar lo poco que se, por las tardes.-Conducir mi coche y viajar.-En el verano irnos a la playa.-Bajar a la terraza del bar a desayunar en el verano.-Merendar alguna tarde en el bar: churros y chocolate.-Cuando nos llaman por teléfono los hijos (que no son muchas veces).-Hacer algo en el piso, arreglar cualquier cosa y que me salga bien.-Cuando nos juntamos todos (hijos nietos) para comer en un bar).El tuit generó cientos de respuestas de otros usuarios que contaron las respuestas que recibieron por parte de sus seres queridos, padres y abuelos, al hacerles la misma pregunta.