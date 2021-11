Alemania marcó un récord de casos, a casi dos años del inicio de la pandemia

Alemania registró este jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia de coronavirus, hace casi dos años, con cerca de 34.000 en las últimas 24 horas, informaron autoridades sanitarias.



Según cifras del organismo de control epidemiológico alemán RKI, Alemania, en plena cuarta ola, alcanzó un total de 33.949 nuevos contagios en 24 horas, y superó la cifra máxima anterior de diciembre de 2020, cuando se contabilizaron 33.777 nuevos casos.



Con este nuevo aumento, la incidencia acumulada en siete días aumentó a 154,5 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, con regiones como Sajonia y Turingia con niveles superiores a los 300 por cada 100.000 habitantes.



Asimismo, el RKI contabilizó 165 muertes en las últimas 24 horas.



Alemania -junto con gran parte de los países de la Unión Europea- atraviesa la cuarta ola de la pandemia que, según el Gobierno, afecta sobre todo a las personas no vacunadas.



El miércoles, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, alertó que el país "está viviendo una pandemia de no vacunados" y agregó que "es masiva".



Lothar Wieler, presidente del RKI, corroboró las palabras de Spahn.



"La cuarta ola de la pandemia avanza, como lo temíamos, porque el número de personas vacunadas no es suficiente", explicó ayer.



El responsable de la cartera de Salud llamó a la población aún no vacunada a inocularse.



Según las cifras del RKI, 55,6 millones de personas en Alemania, están totalmente vacunadas, un 66,8% de la población frente al 75% de media en el bloque europeo.



"No se trata de acoso" contra los no vacunados, sino de "evitar una saturación del sistema sanitario", dijo Spahn.



"La situación es grave", dijo este jueves en la cadena pública ZDF Helge Braun, cercano colaborador de la jefa de Gobierno saliente alemana, la canciller Angela Merkel.



"Constatamos ya una carga masiva (en los hospitales) en Turingia y Sajonia", ambas en el este del país, insistió Braun, informó la agencia de noticias AFP.