La OMS alertó que Europa vuelve a ser epicentro de la pandemia del coronavirus

Europa atraviesa la cuarta ola "masiva" de coronavirus, con un ritmo de transmisión "muy preocupante" que podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero en el continente, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).Esta cuarta ola afecta especialmente a Alemania, que registró hoy un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia, con un total de 33.949 casos en 24 horas, según el instituto de vigilancia sanitaria Robert Koch."Estamos de nuevo en el epicentro", lamentó el director de la OMS Europa, Hans Kluge, en una conferencia de prensa virtual."El ritmo actual de transmisión en los 53 países que forman la región europea es muy preocupante (...) Si mantenemos esta trayectoria podríamos tener otro medio millón de muertos por Covid-19 en la región de aquí a febrero", agregó Kluge, según informó la agencia de noticias AFP.Para la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una flexibilización de las medidas anticovid.Según los datos de la OMS Europa, las hospitalizaciones vinculadas al coronavirus "se han duplicado en una semana".Para frenar la saturación de los hospitales, el Reino Unido, uno de los países del mundo más enlutados por la pandemia, se convirtió hoy en el primer país del mundo en aprobar el molnupiravir, un medicamento en comprimidos contra la Covid-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck que puede reducir las internacionales en un 50%.Desde el inicio de la pandemia, en Europa se contabilizaron más de 1,4 millones de muertes del total de más de 5 millones a nivel global.Pero la OMS estima que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada a la Covid-19, de forma directa e indirecta, el balance real de la pandemia podría ser dos a tres veces superior al oficial.El número de nuevos casos por día está en alza desde hace casi seis semanas consecutivas en Europa y el número de fallecidos diarios sube desde hace siete semanas. Las cifras son en promedio 250.000 nuevos casos y 3.600 decesos por día, informó la agencia de noticias AFP.El alza se ve impulsada por las cifras de Rusia, cuyos casos no bajan de los 40.000 diarios y que en los últimos siete días registró 8.162 muertos, un 8% más que la semana anterior.Ucrania tuvo un aumento del 1%, con 3.819 muertos en la última semana, mientras que hoy informó un nuevo número récord de nuevas infecciones por coronavirus, con 27.377 casos en las últimas 24 horas, alrededor de 500 más que el máximo anterior registrado la semana pasada.El Ministerio de Salud ucraniano indicó que murieron 699 personas, lo que eleva la cifra total a 70.146 decesos y más de 3 millones de casos en un país de 41 millones de habitantes.El aumento de infecciones se da en medio de una renuencia generalizada a inmunizarse, pese a que hay cuatro vacunas disponibles en Ucrania: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Sinovac.Sin embargo, solo alrededor del 17% de la población está completamente vacunada, la segunda tasa más baja de Europa después de Armenia.Más de mil personas bloquearon ayer las calles en el centro de la capital, Kiev, contra los certificados de la vacuna y otras medidas destinadas a detener la propagación del virus.En tanto, en Alemania, se registró una media de 19.702 casos diarios en los últimos 7 días, una cifra que no se veía desde finales de abril."La situación es grave", dijo en la cadena pública ZDF Helge Braun, cercano colaborador de Angela Merkel en la cancillería."Constatamos ya una carga masiva (en los hospitales) en Turingia y Sajonia", ambas en el este del país, insistió.El número de pacientes con coronavirus ingresados en hospitales por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días -el parámetro más importante para un posible endurecimiento de las restricciones- fue cifrado ayer por el RKI en 3,62, un aumento en comparación al día anterior cuando el valor era de 3,29."La mayoría de las personas hospitalizadas que fallecen por Covid-19 hoy en día no están totalmente vacunadas", subrayó Kluge.Ayer, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, alertó que el país "está viviendo una pandemia de no vacunados" y llamó a la población a inocularse."No se trata de acoso" contra los no vacunados, sino de "evitar una saturación del sistema sanitario", dijo Spahn.En promedio, solo el 47% de los habitantes de la región, que incluye países europeos y otros de Asia Central, están totalmente inmunizados, según la OMS.Para luchar contra la pandemia, la organización pidió continuar con la vacunación, usar tapabocas de forma generalizada y seguir aplicando el distanciamiento social."Datos fiables muestran que si seguimos usando en un 95% el tapabocas en Europa y en Asia central, podremos salvar hasta 188.000 vidas del medio millón que corremos el riesgo de perder de aquí a febrero de 2022", dijo Kluge.