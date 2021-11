Rescató a su hija de una red de tráfico sexual y asesinó al novio por venderla

Un hombre de 60 años fue detenido en la ciudad de Spokane (Washington, Estados Unidos) el miércoles 3 de noviembre por el asesinato del novio de su hija, motivado tras enterarse de que el joven la había vendido a una red de tráfico sexual.El crudo homicidio a manos de John Eisenman se habría perpetrado días después de que este último se enterara de que su "pequeña" formaba parte de una red de trata localizada en el área de Seattle. En primer lugar, Eisenman acudió al rescaten de la joven.Tras haber retornado sana y salva a su ciudad de origen, la victima reveló ante su familia que su novio, Aaron Sorensen, era el responsable de que ella tuviese que haber pasar por tal traumática experiencia. Asimismo, detalló el lugar donde se ocultaba.Sin pensarlo dos veces, el hombre de 60 años emprendió un pequeño viaje a la ciudad vecina de de Airway Heights. Estando allí, aprovechó para lucubrar un plan con el que acabaría de una vez por todas con la vida del muchacho.Tratando de no perder más tiempo, se dirigió a la casa de éste y lo secuestró. Acto seguido, se dirigió a un sitio desolado y en el que no transitase mucha gente o hubiesen instaladas cámaras de seguridad. Finalmente, golpeó su cabeza contra el cemento.La muerte de Aaron, sin embargo, no ocurrió por los devastadores impactos. Más bien, fue ocasionada por las múltiples e interminables puñaladas que le propinó. Culminado el asesinato, el padre abandonó el cuerpo del joven de 19 años.Accedió a dejarlo en el interior de un automóvil, que condujo hasta un área remota del condado de North Spokane. El cadáver permaneció allí hasta octubre de 2021, cuando una persona, hasta ahora no identificada, lo encontró.Ingresando al auto ajeno, lo condujo nuevamente a Spokane y lo abandonó en Everett. Ante la presencia sospechosa de un nuevo vehículo y el olor fétido que emanaba su interior, vecinos de Everett se acercaron para inspeccionarlo.Fue allí cuando hallaron dentro de la cajuela, y en alto estado de descomposición, el cuerpo golpeado de Sorensen. En la investigación del caso, las autoridades detuvieron a John Eisenman por homicidio en primer grado y lo ingresaron a la cárcel del condado.