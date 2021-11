Insólito: tiene 41 años, está desempleado desde 2011 y “demandó a sus padres”

Pero después de una pelea familiar, sus padres que viven en Dubai, cortaron su apoyo. Siddiqui, respaldado por los mejores abogados de derechos humanos, demandó a sus padres en un caso único en su tipo en el Reino Unido.



Pero ahora los jueces del Tribunal de Apelación desestimaron su reclamo, diciendo que los padres “no tienen la obligación legal de mantener a sus hijos adultos”.



Siddiqui también trabajó en Ernst & Young como asesor fiscal. Pero está desempleado desde 2011.



Los abogados de Faiz Siddiqui, graduado en la Universidad de Oxford, habían intentado que el juez obligara a los padres del demandante a seguir brindando su apoyo financiero. Se basaron en las leyes relacionadas con el matrimonio y los hijos. Pero el magistrado ya había anticipado el año pasado que no opinaba lo mismo. Este martes 2 de noviembre, la causa se desestimó por completo.



“Este es un caso muy inusual. De hecho, que yo sepa, y los abogados con mucha experiencia que comparecieron ante mí no lo disputan, el caso no tiene precedentes”, manifestó hace unos meses el juez James Munby en su fallo.



El abogado del hombre, Tim Amos, dijo que sus padres son “muy ricos” y que podrían pagar cómodamente cualquier manutención que la corte pudiera razonablemente ordenar. También aseguró que han “nutrido su dependencia” hacia ellos durante los últimos 20 años.



El apoyo económico de sus padres consistió, entre otras cosas, en dejarlo vivir en un elegante loft en el centro de Londres que es de su propiedad (de los padres), y hasta hace poco le pagaban las facturas de los servicios de la vivienda, según lo que publica el medio británico BBC. Según expertos inmobiliarios, esa vivienda cuesta US$ 1.6 millón de dólares.



Siddiqui es una persona que en los últimos años sufrió alteraciones mentales. Sir James dijo que tiene “varias dificultades y discapacidades de salud mental” y que ha estado desempleado desde 2011. También, que él vive en Londres y sus padres en Dubai.

“Estos padres ancianos tienen su opinión formada acerca de lo que es mantener a un hijo ‘difícil, exigente y obstinado’”, señaló Justin Warshaw, el abogado de Rakshanda y Javed, los progenitores.



En 2020 el fallo del juez de la Corte Suprema inglesa fue contudente: desestimó el caso y ordenó al demandante que pague a sus progenitores la suma de 77.000 dólares para cubrir las costas legales. Dijo que la ley era clara en cuanto a que un hijo adulto “no debería poder llevar a sus padres a los tribunales para obtener financiación alimentaria”. Este 2021 otra sentencia terminó por enterrar la demanda.