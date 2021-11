Un rinoceronte llora de dolor luego de que cazadores le arrancaran su cuerno

Rhino crying in pain after having his horn butchered out. Photo courtesy of Simon Needham @savingthesurvivors pic.twitter.com/us5TS4IzVL — Mal Smith (@MalSmithMusic) November 1, 2021

Un rinoceronte blanco del sur quedó con una herida abierta tras el ataque de cazadores furtivos. Además del cuerno también le extrajeron partes del hueso del cráneo. Los atacantes creyeron que lo habían matado, pero el pobre animal sobrevivió pese a la brutalidad de las heridas que le fueron causadas. Sucedió en una reserva de caza de Sudáfrica.En las fotos se puede ver al rinoceronte con la cabeza en el suelo con marcas de lágrimas secas corriendo por un ojo mientras comienza su recuperación en la reserva de caridad Saving the Survivor's en la provincia del Noroeste de Sudáfrica.El alcance de las heridas del rinoceronte es claramente visible en las imágenes con su cráneo expuesto detrás del agujero ensangrentado donde los cazadores furtivos sacaron el cuerno.Afortunadamente para el animal, pudo ser rescatado y está siendo atendido por un grupo de profesionales de Saving the Survivors, un equipo de veterinarios de vida silvestre cuya misión es salvar a los animales que fueron víctimas de la caza furtiva o incidentes traumáticos.El fotógrafo Simon Needham, de 55 años, escuchó sobre varias organizaciones benéficas de vida silvestre en Sudáfrica y no dudó en ofrecer su trabajo para concientizar sobre este tipo de prácticas brutales: "Cuando escuché sobre Salvar a los sobrevivientes dentro de la comunidad y después de escuchar lo que hacen, ofrecí mi tiempo para fotografiar al rinoceronte para ayudar a promover su necesidad de recaudar dinero".Hablando sobre el rinoceronte macho, Simon explicó: "Los cazadores furtivos masacraron los cuernos del rinoceronte y también le quitaron partes del hueso del cráneo. Los dueños de la reserva de caza lo dieron por muerto", sin embargo no era así y un grupo de policías que pasaron por la zona llamó a Saving the Survivor's para que lo ayudaran.Simon contó que pasó tiempo con el rinoceronte para que se sintiera cómodo y se acercó a él con mucho cuidado: "Pasé horas con el rinoceronte, la mayor parte de las cuales las pasé haciéndolo sentir cómodo con mi presencia. Mantuve mi distancia y en el punto más cercano estaba a unos ocho metros de él".Sudáfrica tiene la mayoría de los rinocerontes del mundo que suman más de 2.000 y fue el país más afectado por la caza furtiva de criminales, con más de 1.000 rinocerontes asesinados cada año entre 2013 y 2017.Se registraron 394 incidentes de caza furtiva en Sudáfrica en 2020, las cifras de caza furtiva disminuyeron significativamente en los últimos años, pero siguen siendo demasiado altas. Sin embargo, esta disminución positiva, y muy bienvenida, no significa que los rinocerontes estén prosperando ahora. En promedio, en el país, se mata a un rinoceronte por su cuerno cada 22 horas.Las poblaciones de rinocerontes no tuvieron tiempo de recuperarse de la despiadada caza furtiva que tuvo lugar durante la última década. "Es devastador ver a los animales abusados de esta manera por los humanos con fines de lucro", dijo Simon."Es triste que la gente no pueda creer que todavía le hacemos esto a los animales en esta época. Hasta que los humanos dejen de querer cuernos de rinoceronte, esto seguirá y seguirá. La población de vida silvestre del mundo está bajo un fuerte ataque por parte de la población humana y la difícil situación de estos seres inteligentes, emocionales y sensibles debe ser resaltada y la vida silvestre protegida", acotó, según publicó Daily Mail.