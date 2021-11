Derrumbe en Nigeria: al menos cuatro muertos tras el desplome de un edificio

??#NIGERIA ?#URGENTE | Reportan personas atrapadas tras colapsar un edificio de 21 pisos en la ciudad de Lagos. pic.twitter.com/2ZvVOvlrAa — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) November 1, 2021

Colapsó un edificio en construcción de 21 pisos en Lagos, Nigeria y el derrumbe dejó al menos cuatro muertos y varios desaparecidos, según informaron agencias de noticias internacionales.La obra del rascacielos estaba emplazada en una acaudalada zona de Ikoyi en la capital nigeriana, que es la más poblada del país.El jefe policial de Lagos, Hakeem Odumosu, confirmó las muertes aunque añadió que tres sobrevivientes fueron sacados de los escombros tras el derrumbe."Hemos recuperado cuatro cadáveres del edificio que ha colapsado en Lagos hoy. También hemos rescatado con vida a cuatro personas", indicó a la agencia EFE Ibrahim Farinloye, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias local. Los rescates se informan aún caóticamente y no hay aún un registro de personas buscada o halladas."Hay mucha gente atrapada en el edificio y estamos trabajando duro para rescatar a tantos como sea posible", agregó Farinloye.Farinloye señaló que la fase de emergencia de búsqueda y rescate está en marcha con la ayuda del Ejército y la Fuerza Aérea nigerianos, y que se teme que haya más personas atrapadas entre los escombros.Los residentes de la zona calculan que había alrededor de un centenar de personas en el edificio cuando se derrumbó, según explicó Adewale Badmus, uno de los vecinos del área.El albañil Eric Tetteh, de 41 años, relató que equipos de construcción esperaban que una excavadora llegara al sitio cuando el edificio repentinamente se vino abajo.Las causas del derrumbe aún son un misterio."Mi hermano y yo escapamos, pero más personas están ahí, más de 100 personas'', dijo a la agencia AP.El vicegobernador de Lagos, Obafemi Hamzat, fue recibido por una multitud que acusaba a las autoridades de tardar demasiado en empezar los esfuerzos de rescate.Los trabajadores indicaron que el rascacielos que se derrumbó llevaba al menos dos años en construcción. Se desconoce qué causó el colapso.Varios testimonios coinciden en que con frecuencia se derrumban edificios en Nigeria debido a que algunos propietarios y desarrolladores inmobiliarios no acatan estrictamente las leyes y reglamentos de planificación y construcción.En marzo de 2019 se había derrumbado un edificio escolar de cuatro pisos que causó la muerte de 20 personas, la mayoría niños. Según había declarado el gobernador de Lagos de aquel momento, Akinwunmi Ambode, la estructura se encontraba "construida de manera ilegal".Uno de los peores desastres de este tipo en el país ocurrió en 2014, cuando 116 personas murieron tras el colapso de un edificio de seis pisos en el que predicaba un famoso televangelista, Joshua TB. El sobrepeso provocó que la estructura cediera.Una investigación encontró fallos estructurales en el edificio. Según recopiló en aquel momento el diario español El Mundo, meses después otro edificio de cinco plantas se vino abajo y atrapó y mató a otras 30 personas.También en 2016, en una zona pantanosa, una escuela se sumergió entera en las aguas, pero sucedió de noche y no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos.