El Papa Francisco se reunió con el presidente de Estados Unidos

El Papa Francisco recibió este viernes en el Vaticano al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una audiencia privada que duró 75 minutos en la que conversaron sobre el compromiso común con la protección y el cuidado del planeta, la situación sanitaria y la lucha contra la pandemia del Covid-19, los refugiados y la asistencia a los migrantes, entre otros temas.



El mandatario estadounidense, segundo de fe católica en llegar a la Casa Blanca y que visita Europa en el marco de su participación en la Cumbre del G20 en Roma (Italia) y la reunión sobre el clima COP26 en Glasgow (Escocia), estuvo acompañado de su esposa y primera dama Jill Biden.



El Vaticano transmitió en vivo su llegada, desde la plaza de San Pedro hasta el patio de San Dámaso. Al bajar del automóvil, el presidente agradeció y afirmó “es bueno estar de regreso” (“it is good to be back”, en inglés).



Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la audiencia privada con el Papa se inició a las 12.10 (hora de Roma) y concluyó a las 13.25. Luego se efectuó el tradicional intercambio de regalos que duró hasta las 13.40.



"En el transcurso de sus cordiales conversaciones, se habló del compromiso común con la protección y el cuidado del planeta, de la situación sanitaria y la lucha contra la pandemia del Covid-19, así como del tema de los refugiados y la asistencia a los migrantes. También se hizo referencia a la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión y de conciencia", se informó en un comunicado.



"Por último, las conversaciones permitieron intercambiar opiniones sobre algunas cuestiones relativas a la actualidad internacional, también en el contexto de la próxima cumbre del G20 en Roma, y sobre el fomento de la paz mundial mediante la negociación política".



Durante el tradicional intercambio de regalos, Francisco le obsequió a Biden una pintura sobre cerámica titulada “El peregrino” y tres documentos papales: el mensaje para la paz de 2021, el documento sobre la fraternidad humana, y el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020.



Por su parte, el mandatario estadounidense regaló al Papa una casulla bordada a mano de 1930, de la Compañía de Jesús, que pertenece a la colección de la Iglesia de la Santísima Trinidad, de Washington.



Después del encuentro con el Papa, Joe Biden se reunió con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, junto al secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher.