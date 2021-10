Argentina ingresó en la lista de “países seguros” para viajar a Europa

Tras una revisión realizada en virtud de la Recomendación sobre el levantamiento gradual de la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En concreto, se ha incluido en la lista a Argentina, Colombia, Namibia y Perú.



Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuren en el anexo I de dicha Recomendación están sujetos a restricciones temporales de viaje, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros levanten las restricciones temporales de los viajes no esenciales a la UE para los viajeros totalmente vacunados.



Con arreglo a lo dispuesto en la Recomendación del Consejo, esta lista se seguirá revisando cada dos semanas y, si procede, se actualizará.



Conforme a los criterios y condiciones fijados en la Recomendación, a partir del 28 de octubre de 2021 los Estados miembros deben levantar gradualmente las restricciones de viaje en las fronteras exteriores para los residentes de los terceros países siguientes:



Argentina (nuevo),

Australia,

Baréin,

Canadá,

Chile,

Colombia (nuevo),

Jordania,

Kuwait,

Namibia (nuevo),

Nueva Zelanda,

Perú (nuevo),

Qatar,

Ruanda,

Arabia Saudí,

Singapur,

Corea del Sur,

Ucrania,

Emiratos Árabes Unidos,

Uruguay,

China, con sujeción a confirmación de reciprocidad. Qué implica el ingreso a la lista segura Esto significa que los viajes desde Argentina a la UE no deberían verse afectados por restricciones ligadas al Covid-19. Estar incluido en el Anexo I, significa que se permiten todos los viajes desde el país en cuestión, independientemente del estado de vacunación.



Los argentinos y residentes podrán ingresar a la UE, debiendo solamente cumplir con las medidas relacionadas con la salud, como tests y cuarentenas, que determinen las autoridades nacionales competentes del país al que viajen.



Ello es posible debido a que nuestro país fue incorporado en la lista de los terceros países, para los que deben levantarse gradualmente las restricciones de viaje impuestas por el bloque en el marco de la COVID-19.



Esta lista, que se revisa periódicamente, da cuenta del cumplimiento de nuestro país con una serie de criterios acumulativos determinados por la UE y vinculados a la evolución favorable y sostenida de la situación epidemiológica, el manejo de la pandemia, el avance de la vacunación y la reciprocidad.



Al día de hoy, además de Argentina, tan sólo 18 países y los territorios de Hong Kong, Macao y Taiwán están incluidos en la referida lista.