Reino Unido también abrirá sus fronteras desde el 1º de noviembre

El Reino Unido dispuso eliminar de su “lista roja” por COVID-19 a los siete países que todavía mantenía en esa categoría: Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador. El Reino Unido reconoce los certificados de vacunación a las personas que cumplan con los requisitos podrán ingresar sin hacer cuarentena.



Actualmente, las vacunas reconocidas son: Oxford/AstraZeneca (incluyendo sus diversas presentaciones, como Covishield), Pfizer BioNTech, Moderna y Janssen.



Con esta medida que efectivamente regirá a partir del 1 de noviembre ya no existirá en el Reino Unido una nómina de naciones u orígenes de viaje de riesgo por coronavirus, aunque aún rigen una serie de normas de vacunación y pruebas PCR. El país europeo introdujo así un nuevo sistema de movilidad internacional con requisitos de pruebas menos exigentes para los viajeros completamente vacunados.



Según la página oficial del Reino Unido, para ingresar al país se deberá calificar como completamente vacunado con las vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias del país o las incluidas en el programa de vacunas de Naciones Unidas



Aún si no califican como completamente vacunadas, las personas podrán viajar a Inglaterra con una prueba de PCR de COVID-19 practicada no más de tres días antes del viaje. Luego, en el día 2 y el día 8 posterior a la llegada los estudios deberán repetirse.



El gobierno británico ya había quitado los estrictos requisitos de cuarentena hotelera, en una medida que comenzó a regir el pasado lunes 11 de octubre. La norma fue aprobada por los ministros del gobierno del Reino Unido que dispusieron la apertura de sus fronteras, a raíz de la mejora de la situación sanitaria del país.



En ese momento la “lista roja” se redujo de 54 países a sólo siete, todos latinoamericanos: Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Haití y Venezuela. Entonces se había adelantado que pronto esa lista restrictiva quedaría en cero, algo que finalmente ocurrió con el anuncio de hoy.



El ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, recalcó que no modificará por ahora el sistema de clasificación de destinos de viaje y que puede volver a añadir a algún territorio a la lista roja en el futuro.



A partir del próximo lunes 1/11, los pasajeros procedentes de esos siete países con pauta completa de vacunación ya no tendrán que permanecer durante diez días en un hotel designado por el Gobierno, un periodo de cuarentena por el que cada persona debía pagar 2.285 libras (2.700 euros).



El sitio oficial del gobierno británico puntualizó que las personas vacunadas deberán haber recibido el esquema completo al menos 14 días antes de la llegada. Las vacunas autorizadas son las siguientes: Oxford / AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen. Las formulaciones de estas vacunas, como AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria y Moderna Takeda, también califican como aprobadas.



También se levantará la prohibición que impedía hasta ahora la entrada al Reino Unido desde esos siete destinos latinoamericanos a personas sin nacionalidad británica o sin permiso de residencia en el país.



“La razón por la que hemos podido retirar ahora a estos siete países (de la lista) es que ya no estamos preocupados por sus variantes particulares” de coronavirus, afirmó Shapps a la cadena pública BBC.



“Estamos preparados para volver a agregar países y territorios si es necesario”, puntualizó Shapps, que describió la lista roja como la “primera línea de defensa” del Reino Unido contra casos de COVID-19 procedentes del extranjero.



De esta manera, las personas que viajen a Inglaterra y que hayan completado su esquema vacunatorio al menos 14 días antes de su arribo, podrán ingresar al Reino Unido cumpliendo los siguientes requisitos:



-Reservar y pagar un test de COVID-19 a ser tomado dentro de los dos días contados desde el arribo (puede ser de flujo lateral o PCR).



-Completar un formulario de localización de pasajeros, que deberá ser llenado en las 48 horas previas al arribo.



Las personas que no cuenten con certificado de vacunación o que hayan sido vacunadas con vacunas que todavía no hayan sido aprobadas por el Reino Unido deberán cumplir con los siguientes requisitos:



-Realizarse una prueba de COVID-19: en los 3 días previos a su viaje.



-Reservar y pagar las pruebas PCR de COVID-19 a ser tomadas en los días 2 y 8 contados desde la llegada.



-Completar un formulario de localización de pasajeros, que deberá ser llenado en las 48 horas previas al arribo.



-Hacer una cuarentena de 10 días en el lugar donde se vaya a alojar (existe la posibilidad de reducir la cuarentena mediante el esquema Test to release).