Facebook cambia el nombre a Meta y anuncian cómo será el futuro de la plataforma

¿Y qué es el Metaverso?

Contexto

Durante la octava edición de Connect, Mark Zukerberg, presentó lo que es el nuevo negocio de Facebook, la realidad aumentada."Hablamos de un internet corpóreo: en lugar de mirar una pantalla, estaremos ‘dentro’. Será más natural y vívido: las pantallas no pueden conectar la experiencia humana completa, no pueden brindar la idea de la presencia. Con esta nueva tecnología sí se podrá: de eso se trata el metaverso", explicó Mark Zuckerberg sobre el metaverso de Facebook."Habrá avatars: con eso nos vamos a representar en el metaverso. En lugar de imágenes estáticas vamos a vivir con imágenes representativas de nosotros. Será mucho más rico que las experiencias que tenemos hoy", amplió Zuckerberg mientras explicaba en una trasmisión en vivo cómo será esta realidad aumentada o realidad ampliada.Facebook este jueves anunció también el cambio de nombre. Según un comunicado oficial de la compañía, la empresa dejará de llamarse Facebook y pasará a un nuevo nombre: META Facebook. De esta manera la compañía de Mark Zuckerberg se expande más allá del negocio de las redes sociales.“Hoy somos vistos como una empresa de redes sociales, pero en nuestro ADN somos una empresa que crea tecnología para conectar a las personas, y el metaverso es la próxima frontera, al igual que las redes sociales cuando comenzamos”, dijo Zuckerberg.Zuckerberg pretende que esta tecnología supere el Facebook bidimensional para convertirse en una empresa de “realidad aumentada”. Facebook cuenta en la actualidad con 3 mil millones de usuarios activos, que de esta forma quedarían tagueados e interconectados en una especie de plataforma abarcativa y multimedio.Meta es la concreción de la apuesta de la compañía por el metaverso, este concepto de moda que puede resumirse en una película: Ready Player One. Los que hayan probado alguna vez con Second Life (que tuvo su momento de gloria a fin de la década pasada) entenderán la idea.“Si estás en el metaverso todos los días, necesitarás ropa y herramientas digitales, y diferentes experiencias”, explicó Zuckerberg, quien indicó que el metaverso brindará oportunidades de comercio, además de la experiencia de intercambio social.En el metaverso también habrá una gran variedad de videojuegos. "Los juegos son el lugar donde una gran cantidad de personas experimentarán la Metaverso por primera vez", dijo Zuckerberg. Según el CEO de Facebook, los anteojos de realidad virtual deberían cambiar la forma en que trabajamos, practicamos deportes y nos divertimos. Incluso propuso “viajar” sin pasar por el aeropuerto o incluso visitar ciudades en otras epocas de la historia.El anuncio llega en el momento más oscuro de Facebook (el servicio que usan 2900 millones de personas y el más importante de Meta). Mientras que Instagram y WhatsApp siguen creciendo y gozan de buena imagen, y mientras la compañía ve que los esfuerzos por subirse al tren TikTok (con funciones semejantes) no terminan de dar frutos, Facebook está, como nunca, bajo el escrutinio de la prensa y los gobiernos: al escándalo de Cambridge Analytica y la injerencia de Facebook en las elecciones de Estados Unidos; a la percepción de la influencia polarizante que la red social tiene en general en la sociedad se suman, ahora, las declaraciones de la exempleada de Facebook, Frances Haugen, y la filtración de múltiples documentos que sugieren que la compañía es consciente de la influencia negativa que pueden tener sus productos (Meta dice que esos documentos están sacados fuera de contexto).Así, el anuncio de hoy funciona como una suerte de escape hacia adelante. Facebook es un producto complicado, que parece haber alcanzado su techo y que no tiene buena aceptación entre las generaciones más jóvenes; separar su nombre del de la empresa es lógico: permite reorganizar prioridades y cuidar los productos que tienen buena prensa y mejor funcionamiento. No es una estrategia nueva ni inventada en el momento: la compañía viene apostando por la realidad virtual y los entornos digitales hace años, y lleva invirtiendo muchísimo dinero en el área. Pero este anuncio le permite cambiar el tema de conversación alrededor suyo. Fuente: (Ámbito-LaNación)