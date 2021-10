Los menores de 18 años no necesitarán estar vacunados para entrar a EEUU

Los menores de 18 años no necesitarán certificado de vacunación contra el coronavirus para ingresar a Estados Unidos después del 8 de noviembre, cuando empezará a regir una normativa más laxa de ingreso al país dispuesta por el presidente Joe Biden, informó este lunes el Gobierno.



La exención toma en cuenta las diferencias regulatorias sobre inmunizaciones infantiles y la disponibilidad de vacunas entre países, dijo un funcionario de alto rango de la Casa Blanca durante una teleconferencia para aclarar las modalidades de reapertura de las fronteras para viajes aéreos.



Estados Unidos reabrirá sus fronteras a los visitantes extranjeros con vacunación completa el 8 de noviembre, más de 18 meses después de cerrarlas a buena parte del mundo para frenar la propagación de la enfermedad.



Pero las fronteras se cerrarán de hecho para muchos latinoamericanos con menos acceso a la inyección en sus países y que hasta ahora viajaban como turistas a Estados Unidos para inmunizarse.



Sin embargo, las autoridades sanitarias permitirán algunas excepciones "muy limitadas" a esta obligación, dijo este funcionario, informó la agencia de noticias AFP.



Además de los niños, estarán exceptuados ciertos participantes en ensayos clínicos de vacunas, personas con contraindicaciones médicas para la inoculación, viajeros que se desplacen por motivos urgentes o humanitarios y personas que lleguen de países donde el remedio es difícil de obtener, según un documento distribuido por el Ejecutivo.



Los niños mayores de dos años no vacunados deberán hacerse una prueba de antígeno o PCR dentro de los tres días de la salida si viajan con adultos inoculados, y el plazo se reduce a un día si lo hacen solos o con adultos no inyectados, agrega el documento.



En general, cualquier extranjero debe hacerse ese testeo dentro de los tres días antes de partir si está vacunado, o en el día anterior a la salida si no lo está.



Los mismos requisitos se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresen al país.



Según la Casa Blanca, dependerá de las aerolíneas verificar el comprobante de vacunación antes de abordar.