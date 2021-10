Estados Unidos confirmó cuáles son las vacunas que exigirá a los viajeros

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes un decreto que impone nuevos requisitos de vacunación para la mayoría de los ciudadanos extranjeros que viajen a EEUU por vía aérea a partir del 8 de noviembre, informó la Casa Blanca.



Biden también está levantando las restricciones vigentes desde principios de 2020 que han prohibido a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses viajar a Estados Unidos desde lugares como China, India, Sudáfrica, Brasil y gran parte de Europa. Aquellas restricciones también expirarán el 8 de noviembre.



La Casa Blanca confirmó que los niños menores de 18 años están exentos de los nuevos requisitos de vacunación, así como las personas con algunos problemas médicos. Tendrán que someterse a test tres días antes del viaje -si les acompaña un adulto vacunado- o un día antes -si vuelan solos o con adultos no vacunados-, recalcó la Casa Blanca en un comunicado.



Los viajeros que no sean turistas y procedan de unos 50 países con tasas de vacunación inferiores al 10% también podrán quedar exentos de las normas. Las personas que reciban una exención tendrán que vacunarse si pretenden permanecer en Estados Unidos durante más de 60 días.



También estarán exentos del requisito de vacunación “algunos participantes en ensayos clínicos de las vacunas de Covid-19, y aquellos que necesitan viajar por razones de emergencia o humanitarias”, siempre que lleven consigo “una carta emitida por el Gobierno de Estados Unidos” que acredite esa necesidad.



Todavía no han aclarado las normas para la entrada de viajeros no esenciales a Estados Unidos por vía terrestre desde las fronteras con México y Canadá, que también se reanudará el 8 de noviembre. Pero se espera que las excepciones sean “similares” a las establecidas para el tránsito aéreo.



Las vacunas que se aceptarán para la entrada aérea a EEUU serán las que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta el momento son:



Pfizer/BioNTech

Moderna

Janssen (de Johnson & Johnson)

Dos versiones del suero de AstraZeneca

Sinopharm

Sinovac





Las combinaciones que incluyan a la Sputnik (por ejemplo, con Moderna u otras) por ahora no podrán ingresar. Se permitirá también la entrada de viajeros inmunizados con una combinación de esas vacunas.