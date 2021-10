Video: Ciclista estaba por llegar a la meta, pero algo se lo impidió

¿Vieron el accidente ayer del ciclista con una espectadora en Canarias? ¿que le pasó a la doña con esa imprudencia? ¿sería el celular? Ella está grave, tuvieron que trasladarla a Tenerife y el ciclista tiene traumatismo de cráneo moderado, está estable. pic.twitter.com/S7nJNibEac — José Guillermo T. (@JG_Tejada) October 24, 2021

La carrera de Mountain Bike se desarrollaba en Tenerife, España. En la etapa urbana, con mucha afluencia de público, uno de los competidores sufrió un percance, al cruzarse una mujer en la pista. Los dos protagonistas del accidente terminaron hospitalizados, pero la mujer se llevó la peor parte y se encontraba grave.La mujer se cruzó por delante de la línea de meta cuando uno de los ciclistas estaba por cruzarla a toda velocidad, el hombre no pudo esquivarla y provocó consecuencias para ambos.Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad el ciclista sufrió traumatismo craneal de carácter moderado y está ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, mientras que la mujer, que golpeó su cabeza contra el asfalto, se encuentra en estado grave.El ciclista accidentado iba en cabeza de carrera cuando ésta transcurría por una zona urbana con mucha afluencia de público. La prueba estaba vallada a lo largo de ese tramo, pero la mujer que cruzó la calzada lo hizo aprovechando la presencia de un arco publicitario.El Ayuntamiento de Frontera el organizador de la carrera, aún no explicó las fallas en la seguridad y se espera un comunicado en breve.El recorrido de este año fue de 88 kilómetros que recorren parte de la zona por lo que los ciclistas no solo atraviesan la zona urbana, sino que además durante el pedaleo pueden disfrutar de paisajes volcánicos, del Mar de Las Calmas y la diversidad de vegetación. También hubo una prueba de 32 kilómetros para deportistas con menos experiencia.