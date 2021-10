Revelan detalles del fatal accidente en el set de filmación de Alec Baldwin

Internacionales Alec Baldwin disparó por accidente un arma y mató a directora de fotografía

“Mi corazón está roto”

Todo lo que se conoce del caso



Alec Baldwin protagonizó un trágico accidente durante el rodaje de la película Rust: a las 13.50 de ayer, hora de Nuevo México, el actor disparó un arma de utilería en el set de un western y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Por otro lado, Joel Souza, el director de la película, resultó herido, pero ya fue dado de alta. La policía está investigando lo sucedido. El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Ríos, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo.Baldwin publicó un comunicado al mediodía del viernes y señaló que no solo colaborará con la causa, sino que le brinda todo su apoyo a la familia de Hutchins: “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.Del episodio que conmueve a la comunidad de Hollywood se conocen los detalles revelados desde la productora y por voceros de la policía de Nuevo México.Un vocero señaló que hubo un accidente en el set relacionado con un desperfecto de un arma de utilería con salvas a las 13.50. “Los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para saber más, y respaldamos una investigación a fondo de este evento trágico”, manifestaron John Lindley, presidente del Sindicato Internacional de Directores de Fotografía (ICG, por sus siglas en inglés), y Rebecca Rhine, su directora ejecutiva, en un comunicado.Según un informe oficial, agentes de policía acudieron alrededor de las 14 al set ubicado en Bonanza Creek Ranch luego que una llamada al número de emergencias 911 alertara que una persona había sido baleada. La investigación se centra en estos momentos en saber qué tipo de proyectil se usó y cómo el arma de utilería fue disparada con consecuencias mortales para dos de los principales responsables del rodaje.Según el informe policial, la denuncia hizo referencia a que “un integrante principal del elenco de la película disparó un arma” y los disparos hicieron impacto sobre una mujer y un hombre, ambos de 42 años.. Las balas de salva pueden ser mortales si se disparan a muy corta distancia. “Todos contienen una carga, una pólvora que crea el ruido y el explosivo, la explosión visual, y por lo general es algún tipo de cable o algo que explota del arma cuando se dispara”, dijo Daniel Oates, exjefe de policía de Miami Beach, en diálogo con el programa New Day, de CNN, en la mañana del viernes. “Estas armas pueden ser muy, muy peligrosas”, destacó Oates. Sin embargo, un correo enviado en la noche del jueves por el sindicato cinematográfico Iatse a sus afiliados, obtenido por la publicación especializada Variety, afirma que el arma contenía en su cámara una única munición convencional, que fue la que impactó en Hutchins y Joel Souza provocándole la muerte a la directora de fotografía e hiriendo al director.La productora del film de Baldwin, Rust Movie Productions LLC, destacó en un comunicado de prensa que el rodaje fue suspendido: “El elenco y el equipo técnico de la película estan desconsolados por esta tragedia y ofrece sus condolencias a la familia de Halyna y sus seres queridos. El rodaje se ha suspendido por tiempo indeterminado y estamos colaborando con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe, Nuevo México”.. Varias agencias de noticias difundieron imágenes de cómo actuó la policía al recibir la noticia de la tragedia en el set. Un recorrido desde el aire de la zona, en momentos clave de la investigación.

De qué se trata Rust

El actor fue interrogado en las últimas horas por la policía y permanece en libertad mientras se investiga cómo y por qué el actor disparó accidentalmente un arma que mató a Halyna Hutchins. Los proyectiles alcanzaron también al director, que fue trasladado de urgencia a un hospital, pero en la madrugada del viernes se retiró del lugar habiendo sido dado de alta.“El señor Baldwin fue interrogado por detectives. Él ofreció sus declaraciones y respondió sus preguntas. Vino de forma voluntaria, y dejó el edificio después que terminó el interrogatorio. No se han presentado cargos contra el actor y no está previsto ningún arresto. Esta investigación permanece activa y abierta. Los testigos continúan siendo entrevistados por los detectives”, señaló un funcionario del Departamento del Sheriff de Santa Fe, Nuevo México.Cerca de allí, en un lugar conocido como Bonanza Creek Ranch, se había establecido el set de filmación de Rust, un western protagonizado y producido por Baldwin.Graduada en 2015 del American Film Institute, era una prestigiosa directora de fotografía y se la consideraba una de las más prometedoras del cine y la televisión en Hollywood, con diferentes trabajos en cortometrajes y series. Rust era su primer desafío con una figura de la industria como Baldwin. Algunos de los trabajos con los que Hutchins se había consolidado en la industria fueron Archenemy (2020), Darlin’ (2019) y Blindfire (2020). En 2019 había ganado el premio a Mejor Fotografía del English Riviera Film Festival por su labor en el cortometraje Treacle y la revista American Cinematographer la nombró “estrella en ascenso”. Residía en Los Ángeles y tuvo una niñez particular: nació en Ucrania y se crio en una base militar soviética dentro del círculo polar ártico. En sus redes sociales se definía como una “soñadora inquieta”.La filmación estaba programada a continuar hasta los primeros días de noviembre, según un comunicado de prensa de la Oficina de Cinematografía de Nuevo México. La cinta trata de un niño de 13 años que es dejado a su suerte y a cargo del cuidado de su hermano menor tras la muerte de sus padres en Kansas durante la década de 1880. El adolescente se da a la fuga junto con su abuelo (interpretado por Baldwin) después de que el joven es sentenciado a la horca por la muerte accidental de un ranchero local.En medio de la conmoción que la noticia causó en las últimas horas en el mundo del espectáculo, un antiguo tuit del actor se volvió viral. ¿La razón? Baldwin se refirió explícitamente a la posibilidad de dispararle por accidente a alguien y quitarle la vida. “Me pregunto cómo se sentirá matar a alguien de forma accidental”, escribió Baldwin en Twitter el 23 de septiembre de 2017. La publicación era un comentario vinculado con un hecho que protagonizó un policía estadounidense ese año y que fue relatado por el diario estadounidense Los Ángeles Times.