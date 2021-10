Uruguay reabre fronteras para turistas en noviembre: Qué exigirá para ingresar

La región se acerca a la llamada "post-mandemia" con reaperturas y cada vez menos restricciones. Ahora Uruguay anunció que desde el 1° de noviembre dejará ingresar a cualquier turista que haya completado el proceso de vacunación (con 14 días posteriores a la inoculación de la segunda dosis) y dieron los detalles sobre los requisitos.



Uruguay tiene abiertas sus fronteras para extranjeros con propiedades desde el 1° de septiembre, además de uruguayos y residentes, y casos excepcionales como razones económico-laborales, diplomáticas o familiares.



Ahora anunciaron que "abre sus fronteras al turismo de todo el mundo", según resaltó el subsecretario de esa cartera, Remo Monzeglio, en declaraciones que levantó el diario local El País.



El funcionario detalló sobre los requisitos que deberán cumplir quienes lleguen al país. En primer lugar, dijo que podrán llegar a personas vacunadas y precisó que se requiere "el ciclo vacunatorio completo más los 14 días posteriores, que ofrezcan la inmunización completa".



Además, se les pedirá a los que ingresan un PCR de un "máximo de 72 horas", que deberá repetirse al séptimo día. Además, el que quiera vacacionar o visitar a alguien en Uruguay también deberá firmar una declaración jurada online.



Monzeglio resaltó la importancia de completar previamente este formulario, que debe incluir la documentación, el tipo de vacuna que se le inoculó y el test PCR con el máximo de 72 horas.





"Todas son aceptadas"





"Que nadie se acerque a la frontera sin eso porque no va a tener posibilidad de ingresar", dijo tajante el funcionario. También señaló que la idea es que sea "un ingreso ordenado, pero fundamentalmente seguro de turistas".



El segundo de la cartera de Turismo uruguaya aseguró que no discriminarán por la vacuna: "Todas son aceptadas", remarcó. Y dijo que "no están previstas cuarentenas para los turistas".



Además informó que "se está considerando la posibilidad de vacunar a menores de entre 12 y 18 años", tal como anunció el gobierno de Luis Lacalle Pou semanas atrás.



El ministerio de Turismo solicitó no viajar en caso de presentar síntomas o de haber sido identificado como contacto de un caso confirmado recientemente.



Vacunas a turistas



En octubre, Uruguay había informado que ofrecería la posibilidad a los turistas argentinos que visiten ese país de completar allí su esquema de vacunación. Este jueves los funcionarios no brindaron detalles sobre ese punto, uno de los que más interés genera dentro de los argentinos que planifican vacaciones allí.



"El turista que no tenga el ciclo completo, que pueda ir varios días, hace la cuarentena y después también, es factible, se está por definir, que se pueda vacunar también en Uruguay", dijo el embajador uruguayo en la Argentina, Carlos Enciso Christiansen, en declaraciones a Radio Mitre.



Las vacunas que Uruguay podría aplicar a argentinos son Pfizer y Sinovac, dos de las seis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que, por ende, permiten ingresar a Europa y los Estados Unidos.



La Sputnik, con la que está vacunada el 23% de la población argentina, no está en la lista de la OMS.



Con la apertura total, confirmaron la posibilidad de que los extranjeros se vacunen allí: serían los adultos que ya hayan recibido dos dosis y menores de 18 años que no comenzaron su esquema en la Argentina.



La situación epidemiológica



Uruguay registró este jueves 185 casos nuevos de covid-19 en una jornada sin fallecidos a causa de esta enfermedad, según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



De los 10.146 análisis efectuados en este día, 185 fueron positivos, por lo que el país vecino acumula 391.700 casos totales desde que el 13 de marzo de 2020 se declarase la emergencia sanitaria por la detección de los cuatro primeros contagios.



De ese total, 1.664 son personas que están cursando la enfermedad y 21 de ellas se encuentran en centros de cuidados intensivos (CTI).



En cuanto a las muertes, la cifra se mantuvo en 6.069 las muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2.



Respecto a la vacunación, según arroja el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), fueron vacunadas 2.610.418 personas (un 73,68% de la población) con la china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.



Además, 144.199 personas fueron inoculadas solo con la primera dosis, mientras que 1.157.837 recibieron una tercera dosis según el plan anunciado por este organismo para quienes tras ser inmunizados con Coronavac o AstraZeneca elijan recibir un refuerzo, en este caso de Pfizer.