Reportaron la caída de un “bólido” en la frontera entre Uruguay y Brasil

El jefe de pronósticos de Inumet y meteorólogo Néstor Santayana informó a El País que sobre las 11:40 de la mañana en la zona de Vichadero, en Rivera, se reportó una fuerte explosión asociada a un "bólido" que atravesó la atmósfera."Habrá que ver si precipitó sobre tierra, ver si es basura espacial o si realmente era un meteorito y ver si precipitó sobre Uruguay o en el sur de Brasil, sobre la frontera", dijo Santayana a El País."El sensor detectó el ingreso del bólido a las distintas capas de la atmósfera, pero no es exacto el lugar que se marca", añadió, "por error de paralaje". El sensor del GLM -que detecta rayos- fue el que captó el momento. Santayana también planteó que el estruendo oído por muchas personas "es normal por el ingreso de este objeto".Según la Real Academia Española, un bólido es una "masa de materia cósmica de dimensiones apreciables a simple vista, que atraviesa rápidamente la atmósfera con la apariencia de un globo inflamado y suele estallar y dividirse en pedazos".En redes sociales varias personas reportaron que desde Rivera, Salto, Cerro Largo y Tacuarembó se escuchó un fuerte ruido. Algunos mencionaron un haber visto un fuerte destello en el cielo y otros la existencia de un temblor, pero esto todavía no ha sido confirmado por autoridades.Consultada por El País, Leda Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias y coordinadora de Observatorio Geofísico del Uruguay, dijo que se hicieron mediciones en la estación de Paso Mazangano y no se constataron movimientos de tierra. En ese sentido, dijo que la rotura de ventanas o similares que se han reportado pueden haberse debido a las vibraciones que genera el bólido en su ingreso a la atmósfera.Sánchez remarcó que realizar estas mediciones se hace complicado por la falta de presupuesto y personal que tiene el Observatorio. "Podríamos haberlo reportado, porque la capacidad está, pero no tenemos gente", afirmó.