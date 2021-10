Detectan en Israel una mutación de la variante Delta del coronavirus

Israel confirmó un caso de una subvariante de la variante Delta del coronavirus que ya fue detectada en algunos países europeos, como el Reino Unido, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.



"La variante AY4.2, descubierta en numerosos países de Europa, fue identificada en Israel", señaló el texto oficial divulgado en las últimas horas.



La mutación fue identificada en un niño de 11 años que había llegado de Europa, explicó la institución, que precisó que el caso se detectó en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.



El niño fue puesto en cuarentena y hasta el momento no se detectó ningún caso por contacto estrecho, según el Ministerio de Salud israelí.



La subvariante AY4.2 ya había sido detectada varias veces en el Reino Unido, cuyo Gobierno anunció ayer que “la vigila muy de cerca” mientras enfrenta a un importante aumento de los casos diarios de coronavirus.



François Balloux, profesor de Biología Computacional en el University College de Londres, explicó a la agencia de noticias AFP que esa subvariante es muy escasa y que no parece plantear el mismo riesgo que otras cepas, que se revelaron muy contagiosas.



Israel está contemplando levantar restricciones al turismo ante el descenso del número de casos de Covid-19.



Un plan anterior de reapertura de fronteras no se llevó a cabo porque los casos de coronavirus estaban aumentando a causa de la variante Delta.



A finales de agosto y principios de septiembre, se registraban en torno a 11.000 casos diarios.



Las autoridades lanzaron una campaña masiva para administrar una tercera dosis, de refuerzo, de la vacuna de Pfizer/BioNTech.



En Israel se notificaron 1.487 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de acuerdo a información oficial.