Procesiones, vigilias y rezos para que cese la erupción del volcán de La Palma

Procesiones, vigilias y rezos

La actividad del volcán

El volcán Cumbre Vieja continúa lanzando lava y cenizas sobre la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias, donde ya destruyó centenares de viviendas y obligó a evacuar a casi 7.000 personas desde que comenzó su erupción hace exactamente un mes.El Cumbre Vieja entró en fase eruptiva el 19 de septiembre, cuando emitió ríos de lava que iniciaron un lento descenso hasta que alcanzaron el mar diez días después.La erupción no provocó víctimas pero las coladas de magma -grises y naranjas- destruyeron 1.956 edificios, incluidas centenares de casas, y ya cubrió 763 hectáreas, de acuerdo con las últimas cifras oficiales.Las nubes de ceniza que emite sin descanso el volcán, y que tiñen de gris parte de la isla, también alteraron las conexiones aéreas con La Palma, cuyo aeropuerto dejó de operar en varias oportunidades.Cuando se cumple un mes del inicio de la erupción, que fue acompañada de manera recurrente por sismos de menor magnitud, los geólogos no saben pronosticar cuánto tiempo puede extenderse su actividad.El Cumbre Vieja expulsa 10.000 toneladas de dióxido de azufre por día y, para considerar que empieza a apagarse debería descender a 400 toneladas, explicó a la prensa David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan)."Nadie es capaz de afirmar que esta es su finalización", dijo por su parte el jefe del gobierno regional de Canarias, Ángel Víctor Torres, según informó la agencia de noticias AFP.Una segunda colada de lava se encuentra ahora a unos 30 metros de la costa, al oeste de la isla, y su contacto con el océano podría provocar emisiones tóxicas, advirtieron los especialistas.Según David Calvo, este nuevo flujo, cuya temperatura supera los 1.100 grados, avanza muy lentamente y podría llegar en las próximas horas al mar, obligando probablemente a encerrar a los vecinos que se encuentran en las zonas más cercanas.El Santuario Insular de la Virgen de Las Nieves, así como los de El Pino y Las Angustias, acogieron la tarde de este martes una Misa rogativa por el cese de la erupción volcánica en La Palma , la fortaleza de todos los damnificados y la solidaridad con ellos.La Eucaristía celebrada en el Santuario de Las Nieves fue presidida por el obispo Bernardo Álvarez. Entre los fieles presentes en el templo se encontraba el presidente del Cabildo, Mariano Hernández y el alcalde de la capital, Juan José Cabrera.El obispo a raíz del Evangelio de las Bodas de Caná proclamado en la Misa, subrayó que hoy también María “está atenta a las carencias de sus hijos de La Palma que sufren las consecuencias de esta erupción volcánica”. “Nos unimos también nosotros al dolor y sufrimiento de tantos hermanos”- dijo. Y como y con la Virgen, presentamos al Señor las necesidades de los damnificados. “Le pedimos que interceda ante su Hijo, puesto que es bueno esperar en el Señor, y confiamos en que ella despierte en los afectados fortaleza y esperanza”.Por otro lado, Álvarez subrayó que igual que Jesús se valió de algunas personas para poder hacer el milagro acaecido en Caná, también hoy dice: “Llenen las tinajas de agua. Contribuyamos a las necesidades de los demás, siendo hospitalarios, asiduos en la oración, firmes en la tribulación, generosos y solidarios con las personas”. “Ofrezcamos al Señor lo que somos y tenemos para que Él se valga de nosotros para hacer el bien a los demás”- aseveró.“Pedimos al Señor que aplaque este volcán para que no haga más daño, dé fortaleza y nos impulse a cada uno al compromiso para minimizar sus efectos”, puesto que no solo hay que dar, sino “darnos”.En otro momento de su intervención, el obispo recordó que los cristianos han de tener siempre ojos atentos a las necesidades ajenas, un corazón sensible para conmoverse y comprometerse y unas manos disponibles para estar al servicio de los demás.Por último, el prelado nivariense recordó que los cristianos también contribuyen al bien de las personas con la oración constante. “Cuenta conmigo, le decimos a Dios cuando rezamos”. “La oración por esta situación también es un acto de solidaridad y cariño”- recordó.Significativo fue el momento en el que el obispo, junto al Pan y Vino para la Misa, presentó una bandeja con el nombre de algunas personas que habían realizado un donativo a la parroquia de Todoque, como un signo de tantas personas que están siendo solidarias con los damnificados.Al final de la misa fue sacada, en breve procesión, la imagen de la patrona palmera. Los fieles, que portaban velas, fueron rezando el Rosario.La primera colada de lava tocó el océano a finales de septiembre, y al solidificarse tras el contacto con el agua generó una nueva península que suma ya 40 hectáreas.Desde el inicio de la erupción, casi 7.000 vecinos de esta pequeña isla atlántica de 85.000 habitantes han tenido que dejar sus casas.Esta es la tercera erupción de un volcán en La Palma en el último siglo, luego de la del San Juan en 1949 y la del Teneguía en 1971.Ambas dejaron en total tres muertos, dos de ellos por inhalación de gases tóxicos, aunque causaron menos daños que la del Cumbre Vieja, ya que en esas décadas la isla contaba con menos población.