Astronautas chinos llegaron a estación espacial: Es la misión más larga del país

Los tres astronautas de la nave Shenzhou-13, dos hombres y una mujer, llegaron hoy a la nueva estación espacial de China para continuar con su construcción durante los próximos seis meses, en lo que se espera sea la misión tripulada más larga de ese país.



La nave despegó poco después de media noche (16H00 GMT del viernes) desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el desierto de Gobi (noroeste), rumbo a la estación espacial Tiangong ("Palacio celestial").



Tras el lanzamiento, la agencia espacial china para los vuelos tripulados dijo que había sido un éxito y que los miembros de la tripulación "se encuentran bien", según la agencia oficial Xinhua, según la agencia AFP.



Luego la nave Shenzhou-13 se acopló con éxito al puerto radial de la estación espacial, indicó la agencia de prensa estatal Xinhua en un comunicado el sábado por la mañana.



A unos 350-400 km de altitud, los tres astronautas permanecerán en Tianhe ("Armonía celestial"), el único módulo que ya está en órbita de los tres que constituirán la estación espacial.



En estos seis meses los astronautas proseguirán con la construcción, revisarán los equipos y realizarán algunos experimentos científicos para obtener datos, por ejemplo, de cómo sus cuerpos se adaptan a esta larga estancia, al tiempo que también harán dos o tres salidas por el espacio.



La misión permitirá duplicar el récord de duración para una misión tripulada china, establecido en septiembre por los astronautas de Shenzhou-12, que estuvieron tres meses en el módulo Tianhe.



"El motivo de esta estancia prolongada es adquirir experiencia en misiones de larga duración", explicó a la AFP Erik Seedhouse, profesor especializado en operaciones espaciales de la universidad de aeronáutica Embry-Riddle en Estados Unidos.



"La principal dificultad para los astronautas será mantener la masa muscular y reducir la pérdida ósea" en un entorno ingrávido que debilita los organismos, añade.



La tripulación está formada por el general Zhai Zhigang (55 años), el primer chino en realizar una salida extravehicular en 2008, el debutante Ye Guangfu (41 años), y la astronauta Wang Yaping (41 años), quien ya efectuó un viaje en 2013.



Wang se le conoce por haber impartido en su primer viaje una lección de física en directo a 60 millones de alumnos a través de una conexión de video y lo volverá a hacer durante la misión Shenzhou-13.



Se convertirá asimismo en la primera china en dar un paseo espacial.



"China no va a volver a inventar la rueda" con Shenzhou-13, señala Chen Lan, analista del sitio GoTaikonauts.com, especializado en el programa espacial chino.



"No será un gran desafío para China porque sus tecnologías están bastante maduras. Pero cualquier operación en el espacio supone, por esencia, un desafío...", añade.



Es la quinta misión de las 11 (tripuladas y no tripuladas) que se necesitarán para la construcción de la estación espacial china Tiangong, que se espera que esté terminada a finales de 2022.



Tendrá un tamaño similar a la antigua estación soviética Mir (1986-2001) y funcionará al menos 10 años.



Los otros dos módulos de la estación, denominados Mengtian y Wentian (laboratorios), se lanzarán el próximo año y se acoplarán a Tianhe. Permitirán que se lleven a cabo experimentos en biotecnología, medicina o astronomía.