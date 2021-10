El Directorio respaldó a Georgieva que continuará al frente del FMI

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional expresó que la investigación sobre el comportamiento de su actual directora gerente Kristalina Georgieva cuando se desempeñó en el Banco Mundial "no demostraba de manera concluyente un papel inadecuado" y expresó "plena confianza en el liderazgo y la capacidad para continuar desempeñando eficazmente sus funciones".



De esta manera se expresó el directorio del FMI en torno a su revisión de la investigación del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial en el cual se acusó a la jefa de la entidad, la búlgara Georgieva, de presionar indebidamente a sus subordinados para ajustar una clasificación a favor de China en 2018 mientras ejercía como directora ejecutiva del Banco Mundial.



En una declaración de prensa, el Directorio Ejecutivo del FMI manifestó que se reunió para concluir su revisión del asunto planteado por la investigación de WilmerHale del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial.



Esta fue la octava reunión de la Junta Directiva sobre este tema, como parte del compromiso de la Junta Ejecutiva de realizar "una revisión exhaustiva, objetiva y oportuna", y en particular mantuvo dos extensas discusiones con los representantes de WilmerHale y con el Director Gerente.



"El Directorio Ejecutivo consideró que la información presentada en el curso de su revisión no demostraba de manera concluyente que la Directora Gerente desempeñara un papel inadecuado con respecto al Informe Doing Business 2018 cuando era Directora Ejecutiva del Banco Mundial", destacó el comunicado difundido esta noche.



En consecuencia, se explicitó que "la Junta reafirma su plena confianza. en el liderazgo y la capacidad de la Directora General para continuar desempeñando eficazmente sus funciones".



"El Consejo -agregó- confía en el compromiso del Consejero Delegado de mantener los más altos estándares. de gobernanza e integridad en el FMI".



El Directorio Ejecutivo también reiteró su propio compromiso de apoyar al Director Gerente en el mantenimiento de los más altos estándares de gobernanza e integridad en los datos, la investigación y las operaciones del FMI y confía en la imparcialidad y excelencia analítica del personal del FMI y en la solidez del FMI. y canales eficaces de denuncia, disensión y rendición de cuentas".



Al mismo tiempo, se anticipó que la Junta Ejecutiva planea reunirse para considerar posibles pasos adicionales para asegurar la solidez de las salvaguardas institucionales en estas áreas.



El respaldo a la conducción de Georgieva se da en momentos en que comienza a desarrollarse las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial en Washington



Una investigación de WilmerHale publicada en septiembre halló que mientras Georgieva era directora ejecutiva del Banco Mundial formó parte de un grupo de altos funcionarios que presionaron al personal para cambiar datos en beneficio de China en la edición de 2018 de "Doing Business", un ranking de los países en función de sus regulaciones comerciales y reformas económicas.



Al respecto, la propia Georgieva aseguró que las conclusiones del informe de WilmerHale fueron "equivocadas" y sostuvo no haber presionado "a nadie".