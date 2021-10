Bolsonaro no pudo ingresar al estadio de Santos por no estar vacunado

Video: Le negaron el ingreso a un estadio a Bolsonaro por no estar vacunado

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro volvió a protagonizar un polémico episodio cuando no fue habilitado a ingresar al estadio Vila Belmiro para el partido entre el local Santos frente a Gremio por no estar vacunado contra el coronavirus."¿Por qué pasaporte de vacuna? Yo quería ver el juego de Santos ahora. Me dijeron que tenía que estar vacunado. ¿Por qué eso? Yo tengo más anticuerpos que los que se dieron la vacuna", preguntó un indignado Bolsonaro en uno de los accesos de la cancha.Se sabe del negacionismo del presidente ultraderechista de Brasil respecto a la pandemia y que, además, en varias ocasiones afirmó que sería "el último" brasileño en aplicarse la vacuna, más allá de que el país que preside es el segundo con más contagios acumulados en el mundo.De esta forma, Bolsonaro se perdió el agónico triunfo del Santos, que se impuso 1-0 con un tanto de Wagner Leonardo en tiempo de descuento.