Identifican en Japón un nuevo virus que es transmitido por garrapatas

Científicos de Japón identificaron un virus infeccioso previamente desconocido que puede infectar a los seres humanos y causar enfermedades. Llamado Yezo y transmitido por picaduras de garrapatas, el virus provoca fiebre y disminución de plaquetas y leucocitos en sangre.



"Al menos siete personas han sido infectadas con este nuevo virus en Japón desde 2014 pero, hasta ahora, no se han confirmado muertes", sostuvo Keita Matsuno, virólogo del Instituto Internacional para el Control de Zoonosis de la Universidad de Hokkaido, donde se descubrió el virus en una investigación publicada en la revista Nature Communications.



El virus Yezo se descubrió después de que un hombre de 41 años ingresara en el hospital en 2019 con fiebre y dolor en la pierna luego de ser mordido por un artrópodo —se cree que sería una garrapata— mientras caminaba por un bosque local en Hokkaido. Fue tratado y dado de alta después de dos semanas, pero las pruebas mostraron que no había sido infectado con ningún virus conocido transmitido por garrapatas en la región. Un segundo paciente se presentó con síntomas similares después de una picadura de garrapata al año siguiente.



El análisis genético de virus aislados de muestras de sangre de los dos pacientes encontró un nuevo tipo de orthonairovirus, una clase de nairovirus que incluye patógenos como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Los científicos lo llamaron virus Yezo, en honor al nombre histórico japonés de Hokkaido. El nuevo virus se encontró más estrechamente relacionado con el virus Sulina y el virus Tamdy, detectados en Rumania y Uzbekistán, respectivamente, el último de los cuales, según se indicó, causó fiebre aguda en humanos recientemente en China.



Científicos analizaron muestras de sangre recolectadas de pacientes del hospital que mostraban síntomas similares después de picaduras de garrapatas desde 2014. Encontraron muestras positivas adicionales de cinco pacientes. Estos pacientes, incluidos los dos primeros, tenían fiebre y reducción de plaquetas y leucocitos en sangre, y mostraban indicadores de función hepática anormal.



Para determinar la fuente probable del virus, el equipo de investigación examinó muestras recolectadas de animales salvajes en el área entre 2010 y 2020. Encontraron anticuerpos para el virus en ciervos shika y mapaches de Hokkaido. También encontraron el ARN del virus en tres especies principales de garrapatas en Hokkaido. Según Matsuno, "el virus Yezo parece haber establecido su distribución en Hokkaido y es muy probable que cause la enfermedad cuando se transmite a los humanos desde los animales a través de las garrapatas".



Como demuestra tan dramáticamente la pandemia de Covid-19, los animales portan muchos virus desconocidos y algunos de estos pueden infectar a las personas. "Todos los casos de infección por el virus Yezo que conocemos hasta ahora no se convirtieron en muertes, pero es muy probable que la enfermedad se encuentre más allá de Hokkaido, por lo que debemos investigar urgentemente su propagación", dijo Matsuno.



Las garrapatas son los ácaros de mayor tamaño, se alimentan de sangre y son vectores de numerosas enfermedades infecciosas entre las que están el tifus y la enfermedad de Lyme.