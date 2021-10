Cuatro heridos y un detenido tras el tiroteo en una escuela secundaria de Texas

Cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Arlington, Texas, Estados Unidos, cuando un estudiante abrió fuego en medio de una pelea con otro alumno, se escapó y luego fue detenido, informó la policía local.



El sospechoso detenido se llama Timothy George Simpkins y un alumno de 18 años de la escuela Timberview que huyó en auto tras el tiroteo y fue detenido horas después, según precisó el subjefe de policía del Departamento de Policía de Arlington, Kevin Kolbye, en una conferencia de prensa.



"Actualmente se encuentra en la estación de policía de Ott Cribbs en Arlington, Texas. Y los detectives están hablando con él en este momento", informó Kolbye, quien, además, anticipó que el sospechoso será acusado de tres cargos de asalto agravado con un arma mortal, según la agencia de noticias AFP.



En tanto, el jefe del Departamento de Policía de Grand Prairie, Daniel Scesney, comunicó que se halló una pistola calibre 45, pero explicó que la fuerza no puede precisar si el arma se corresponde con la utilizada en el tiroteo, hasta no hacer más pruebas.



"Nuestros oficiales han transportado un arma que localizaron en la calle", explicó Scesney, citado por la cadena de noticias CNN, y agregó: "No podemos confirmar que sea el arma. Puede que sea el arma".



Según la policía, que fue notificada alrededor de las 9.15 locales (11.15 de Argentina) de los disparos efectuados en el primer piso de la escuela Timberview, no se trató de un tiroteo al azar, sino que fue el resultado de una pelea entre estudiantes en un salón de clases.



"Creemos que hubo una pelea entre el estudiante y otro individuo, y se utilizó un arma", argumentó el subjefe de la Policía, Kevin Kolbye.



Simpkins, de 18 años, huyó en auto de la institución educativa tras el tiroteo y que cuatro personas resultaran heridas.



De los cuatro heridos, tres fueron trasladados al hospital y el cuarto fue atendido en el lugar con lesiones leves.



De las personas hospitalizadas, un estudiante debió someterse a una cirugía y ya se encuentra fuera de peligro, mientras que otra víctima, un hombre adulto, está en una "buena posición" y se espera que un tercer alumno sea dado de alta pronto, dijo Kolbye.



Todos los estudiantes ya fueron evacuados de la escuela.



"Tuvimos alrededor de 1.700 estudiantes aquí en Timberview High School, y estamos contentos de que estén a salvo. Estamos tratando de reunirlos con sus familias", explicó el subjefe.