Conmoción por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram: el posible error

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Between 15:50 UTC and 15:52 UTC Facebook and related properties disappeared from the Internet in a flurry of BGP updates. This is what it looked like to @Cloudflare. pic.twitter.com/PFw5FR2W5j — John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021

Las comunicaciones a nivel global quedaron en jaque hoy, por la caída por varias horas de los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram, las redes sociales más utilizadas, sin que en principio se informaran las causas.Whatsapp, Instagram y Facebook reportaron este lunes pasado el mediodía (hora Argentina) la caída global de sus servicios, lo que dejó a millones de usuarios sin la posibilidad de comunicarse.Si bien aún no se detalló el inconveniente que desató la falla, el portavoz de Facebook, Andy Stone, aseguró que están "trabajando para que todo vuelva a la normalidad"."Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente", detalló en redes sociales.Lo que causó mayor preocupación fue la paralización de la popular aplicación WhatsApp, que no envía los mensajes, ya que los mensajes quedan paralizados con un reloj.La versión web dejó de permitir la conexión, con un mensaje de error en los distintos navegadores. Todas las aplicaciones asociadas a Facebook quedaron caídas alrededor de las 13:30 (hora argentina).En Instagram y Facebook los problemas también afectaron la posibilidad de publicar fotos o videos, comentar publicaciones o historias antiguas, o intercambiar mensajes.Downdetector, un sitio que rastrea interrupciones en plataformas de internet, registró casi 80.000 informes de error tan solo de WhatsApp y más de 50.000 de Facebook.Este tipo de caídas suelen tener como culpable alguna actualización errónea que se ha lanzado sin estar probada a fondo o algún fallo técnico en una central. Lo más probable -aseguran- es que se trate de un fallo a nivel de software como lo ocurrido con Fastly, que afectó a las webs de medios de comunicación de todo el mundo.Reuters no pudo confirmar de inmediato el problema que está afectando a los servicios. No obstante, el mensaje de error de la página web de Facebook sugería un error de Sistemas de Nombre de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés).El DNS permite a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a sus destinos. Una caída similar en la compañía en la nube Akamai Technologies Inc hizo caer a múltiples sitios web en julio. ¿Qué significa esto? Todas las direcciones web (por ejemplo, www.infotechnology.com ), tienen una dirección IP. Cuando las personas ingresan la URL en el buscador, el servidor DNS traduce el dominio en la dirección IP y despliega la página.Por la situación, millones de usuarios mudaron a otras opciones, principalmente a la aplicación de mensajes de origen ruso Telegram, que no tardó en dar signos de colapso por la llegada masiva de nuevas cuentas.En tanto, la particular situación generó en Twitter una importante cantidad de memes y comentarios, en su mayoría jocosos.