Telegram también registra con fallas por la llegada masiva de nuevos usuarios

Falla masiva de Facebook, Instagram y WhatsApp



La falla masiva en los sistemas de Facebook, que está dejando fuera de servicio a las tres principales plataformas de la compañía -Facebook, WhatsApp e Instagram- provocó que millones de usuarios buscaran otras opciones para mantenerse activos en internet.Tal fue la magnitud del incidente que Telegram, quizás la principal alternativa a WhatsApp en mensajería, también sufrió problemas, pero por la llegada masiva de nuevos usuarios.De origen ruso, para muchos Telegram se convirtió desde hace meses en una segunda aplicación de mensajería, pero también hay usuarios que la usan por razones que van más allá de charlar con sus contactos.Los canales y los supergrupos la convierten en una potente maquinaria para intercambiar información. No en vano una de sus funciones más interesantes es que permite enviar archivos de hasta dos gigas, una cifra muy considerable.Telegram promete mayor privacidad en la encriptación de mensajes, facilita un mejor manejo de stickers y grupos, y entre otras funcionalidades permite la utilización de mensajes que se destruyen luego de un cierto tiempo, sin dejar rastros.Otras alternativas en mensajería son Discord, Signal, iMessage, Skype y LINE.Las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger sufrían desde este lunes al mediodía una caída global en sus servicios, según reportaron sus usuarios y el sitio especializado Downdetector.El portavoz de Facebook ratificó que saben que se estaban "experimentando problemas" y que la compañía estaba "trabajando para normalizar el servicio"."Sabemos que las personas están experimentando problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para normalizar el servicio lo más rápido posible y sentimos los inconvenientes que esto puede causar", aseguró un portavoz de Facebook en un mensaje replicado a nivel corporativo.Las tres compañías pertenecen al mismo grupo empresarial y no solo sus redes sociales fallaron, ya que al intentar acceder a sus blogs oficiales también se registraban errores.Es normal que una website o una app sufra interrupciones de servicio, aunque es inusual que ocurra a nivel mundial y durante tanto tiempo.Mientras se aguardaba que alguna de las compañías diera a conocer más detalles sobre el incidente y los plazos previstos para la restitución del servicio, los primeros reportes especulaban con que se trataba de una falla de DNS.El Domain Name System (Sistemas de nombres de dominio) se equipara a una guía telefónica de páginas web, puesto que se trata de una tecnología que establece la dirección de IP que debe ser utilizada cuando las personas tratan de acceder a páginas web concretas.Otros especialistas especulaban con que fuera una falla provocada por la caída de un CDN -servicio de distribución de contenido de terceros-, ya que otros sitios importantes (como Speedtest y Twitter, en menor medida) también eran afectados.