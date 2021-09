“La casa del milagro” de La Palma finalmente sucumbió ante la lava

Una imagen insólita que reflejaba la devastación que había causado la erupción en la zona, y que el coordinador del equipo de la empresa audiovisual I Love the World, Alfonso Escalero, tuvo la oportunidad de capturar en una zona donde el magma ya ha arrasado con varios centenares de vivienda a su paso.La casa en pie era un símbolo de resistencia y esperanza, y como tal se convirtió en viral en medio mundo. Sin embargo, tal y como han confirmado los responsables de la imagen, la vivienda sucumbió finalmente a la embestida del magma volcánico.“Nos confirman que la casita de la esperanza ya no está. Se une a las múltiples casitas que yacen bajo la manta del volcán. Buscaremos otra señal que no haga perder la esperanza en estos días difíciles para todos”, escribían desde I Love TheWorld en su cuenta de Facebook.

Los propietarios de la casa que se convirtió en símbolo de la devastación natural son Inge y Rainer Cocq, un matrimonio de jubilados daneses que tuvieron la suerte de no estar presentes en la vivienda en el momento de la erupción, pero que están desolados por lo sucedido.El matrimonio pasaba en la casa largas temporadas, pero no había vuelto a la isla desde el comienzo de la pandemia.El matrimonio compró la vivienda hace 30 años, donde construyeron una casa rural típica, proyecto con el que soñaban pasar sus años de retiro tras toda una vida trabajando. Contaba con 45 metros cuadrados de casa entre más de 3.000 metros cuadrados de viñedos y jardines que ahora han quedado enterrados bajo la lava del volcán.