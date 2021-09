Volcán: se aceleran los ríos de lava camino hacia al mar

Se cumplen nueve días de la erupción en La Palma. A pesar de que el volcán se 'apagó' durante dos horas el lunes dos coladas de magma con un grosor de hasta 50 metros y 1.250ºC siguen avanzando a 100 metros por hora rumbo al mar, y ya están entre 800 y 1.000 metros de la costa de Tazacorte, por lo que se ha ordenado el confinamiento de 300 habitantes de cuatro localidades (San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa) cercanas por el peligro de los gases tóxicos.

La colada de lava ya ha cruzado la Carretera de la Costa / The lava flow has already crossed the Carretera de la Costa #LaPalma #LaPalmaEruption #ErupcionLaPalma pic.twitter.com/kinjat56tb