Qatar 2022: cómo hacer para hospedarse gratis al ir a ver el Mundial

Alojamiento gratis en el Mundial 2022

Falta poco más de un año para que la pelota comience a rodar en Qatar. Será el primer país de Medio Oriente en ser sede de una Copa Mundial de la FIFA y por eso ultima los detalles para que todo salga según lo planeado. Los que también analizan todo al dedillo son los hinchas, que, de a poco, empiezan a planear sus agendas para poder ir a alentar a su selección. Y el bolsillo también incide a la hora de diagramar el viaje.El partido inaugural se disputará el lunes 21 de noviembre del 2022 en el estadio Al Bayt con capacidad para 60.000 espectadores. En tanto, la final se llevará a cabo el domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail que tiene lugar para alrededor de 80.000 aficionados.Todavía los grupos y calendario de partidos no están definidos, ya que aun se están jugando las Eliminatorias, sin embargo, desde Catar presentaron un programa para que los fanáticos puedan contar con una opción de alojamiento totalmente gratuita.Se trata del programa ‘Host a Fan' creado por el Comité Supremo (SC), organismo responsable de asegurarse de que el país esté en condiciones para el evento."Forma parte de la estrategia para proveer a los aficionados que visiten Qatar con una variedad de opciones de alojamiento culturalmente ricas. Este acercamiento único le permitirá a los fans quedarse en un lugar durante todo el torneo, pero también les hará experimentar la cultura catarí a través de los ojos locales", indicó Khalid Al-Jumaily, encargado de la iniciativa.

Entonces, las familias cataríes podrán anotarse para convertirse en anfitriones hasta el 12 de octubre de este año. Por su parte, los hinchas tendrán tiempo desde el 2 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2021. El alojamiento será gratuito para los aficionados y los hosts tampoco recibirán dinero a cambio de participar, pero el programa no incluye la comida y los traslados que correrán por cuenta de los fans. El único requisito para poder ingresar es haber completado el esquema de vacunación.El programa Host a Fan busca brindar una opción económica para aquellos que tengan presupuestos más acotados para ir a ver a su equipo. En el sitio oficial de Qatar 2022 también existe la posibilidad de encontrar alojamiento a través de un agente de viaje con cuatro opciones disponibles: cruceros, hoteles, departamentos o villas para fanáticos.No obstante, las entradas para las distintas fases aun no están a la venta. Por el momento solo se presentaron los paquetes de hospitalidad cuyos precios van desde US$ 950 hasta US$ 34.000 para las etapas más avanzadas. Todavía no comunicaron cuando estarán disponibles los tickets oficiales más económicos.Según un reporte de Deloitte, Qatar invirtió más de US$ 200.000 millones en proyectos de construcción para la Copa del Mundo. Se estima que la Autoridad de Turismo catarí gastó unos US$ 20.000 millones en infraestructura para turistas y se construyeron tanto inmuebles como hoteles sumando cerca de 90.000 habitaciones. Fuente: (ElCronista)