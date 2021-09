Brasil insiste con la apertura del Mercosur: “quien esté incómodo que se retire"

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo el lunes que su país no se retirará del bloque sudamericano Mercosur, pero destacó que no aceptará que el grupo sea una herramienta de ideología.



“Un día Argentina nos dijo eso: el Mercosur es como es, el que quiera que se retire. Nosotros devolveremos eso a Argentina: el Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo que se retire”, afirmó Guedes en un evento en línea organizado por la Cámara de Comercio Internacional.



Brasil tiene la presidencia pro tempore del organismo, que también integran Uruguay y Paraguay.



La modernización a la que aludió el ministro pasa por una posible reducción de los aranceles externos del Mercosur y permitir a los Estados miembros negociar acuerdos con otros países o plataformas de integración en forma individual y no conjunta, como hasta ahora lo imponen las normas internas del bloque.



Ambas propuestas son defendidas con fuerza por Brasil y Uruguay, en tanto que Paraguay las respalda a medias y Argentina se opone de forma frontal.



En el caso del arancel máximo a las importaciones del Mercosur, que es actualmente del 35%, aunque en promedio se aplica un 12%, la intención de Brasil es que el techo de esa tarifa se reduzca a un 10%, frente a lo cual Argentina se mantiene reticente.



En cambio, el Gobierno argentino aboga por rebajas más moderadas y selectivas, con el argumento de que de ese modo se permitiría que la producción nacional pueda mantener su competitividad frente a las importaciones de otros mercados.



Pese a la postura argentina, “nuestra posición es de avanzar”, enfatizó Guedes en una reunión virtual con un grupo de empresarios, en la que analizó la situación del bloque, cuya presidencia semestral es ejercida en este momento por Brasil.



“No vamos a salir del Mercosur, pero tampoco vamos a aceptar al Mercosur como una herramienta de ideología”, dijo el ministro del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien mantiene una línea crítica frente al presidente argentino, Alberto Fernández, al que califica de “socialista”.



Guedes también afirmó que América Latina va en camino de la miseria, primero con Venezuela y luego Argentina, mientras que Perú y Bolivia enfrentan dificultades.



Guedes proyectó, además, que la región llegará a utilizar una sola moneda en los próximos 10, 15 o 20 años. A nivel local, Guedes dijo que el plan del gobierno en un horizonte a 10 años contempla privatizar estatales como Petrobras y Banco do Brasil.