El presidente de Estados Unidos se aplicó la tercera dosis contra el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Casa Blanca, pocos días después de que las autoridades federales de salud aprobaran las dosis de refuerzo, y destacó que se trata de un pinchazo "seguro y eficaz".



"Sabemos que para vencer esta pandemia y salvar vidas necesitamos vacunar a la gente", destacó el mandatario, mientras recibía la inyección de refuerzo contra la Covid-19, y agregó: "Por favor, haz lo correcto y recibe estas vacunas. Puede salvar tu vida y la de quienes te rodean".



Biden, de 78 años, recibió la tercera dosis días después de que la red de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) autorizara la aplicación de refuerzo de la vacuna de Pfizer en mayores de 65 años y adultos de riesgo por condición médica o, por puesto, de trabajo.



"Sé que no lo parece, pero tengo más de 65 años, bastantes más, y por eso hoy me pongo la inyección de refuerzo", bromeó el mandatario, mientras hablaba con la prensa en el palacio oficial.



"Los refuerzos son importantes, pero lo más importante que tenemos que hacer es conseguir que más gente se vacune", reiteró Biden, citado por la cadena de noticias CNN.



La vacunación en Estados Unidos



Actualmente, el 23% de la población adulta de Estados Unidos aún no recibió ninguna dosis de la vacuna, según datos de los CDC.



"Esa minoría está causando un enorme daño al resto del país", advirtió.



Hasta el 26 de septiembre, en Estados Unidos el 65% de la población, es decir 213,5 millones de habitantes aproximadamente, había recibido al menos una dosis contra el coronavirus, mientras que el 56%, más de 186,6 millones, las dos.



El mandatario señaló además que las personas que se dieron las vacunas de las farmacéuticas Moderna o Johnson & Johnson podrían recibir inyecciones de refuerzo una vez que se completen los estudios, y agregó que esperaba que todos los estadounidenses fueran elegibles "en el corto plazo".



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el viernes que los datos sobre estas vacunas serían evaluados "en las próximas semanas".



El presidente, que ya recibió su primera dosis de la vacuna el 21 de diciembre y su segunda dosis el 11 de enero de 2021, aseguró la semana pasada que unos 60 millones de personas serían elegibles en el país para una dosis de refuerzo de Pfizer.



Consultado sobre la petición de la Organización Mundial de la Salud a los países ricos para priorizar las primeras vacunas en países pobres antes que las de refuerzo, Biden detalló que Estados Unidos donó más dosis que el resto de países del mundo juntos.