Bolsonaro dio negativo para Covid-19 tras varios contagios en su equipo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo este domingo para Covid-19 luego de permanecer aislado tras su regreso al país el miércoles desde Nueva York, por varios contagios en la comitiva que lo acompañó a la Asamblea General de la ONU, informó el gobierno.



"El Presidente de la República, Jair Bolsonaro, dio negativo para Covid-19. El examen fue realizado en la mañana de este domingo (26) en el Palacio de la Alvorada", dice un comunicado oficial emitido por la Secretaría Especial de Comunicación.



La nota no especifica si el mandatario retomará el lunes su actividad normal. Pero se espera que lo haga si el resultado se valida con una contraprueba, destacan medios locales.



Hasta ahora, se informaron tres contagios en la delegación brasileña que viajó la semana pasada a la Asamblea General de la ONU, incluido el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, quien anunció su caso el viernes último.



Antes, habían dado positivo el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien desde el martes permanece en cuarentena en un hotel de Nueva York, y un diplomático brasileño, cuyo caso fue el primero de la comitiva.



Tras confirmarse la infección de Queiroga, presente en reuniones junto a Bolsonaro, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) había recomendado un aislamiento de 14 días a quienes tuvieron contacto directo. Pero luego se informó que una cuarentena de cinco días responde a las reglas sanitarias en caso de existir un test negativo.



Además del mandatario, unas 50 personas quedaron en cuarentena preventiva después del viaje, entre miembros de la comitiva y contactos próximos. Entre ellos, el ministro de Justicia, Anderson Torres, quien este domingo anunció su test negativo en Twitter.



Bolsonaro se mostró en varias ocasiones sin máscara durante su estadía en Nueva York, incluso saludando en una aglomeración de seguidores.



El mandatario, de 66 años, no está vacunado contra el covid-19 y ha repetido que será "el último" brasileño en recibir el inmunizante. Luego de contraer el virus en julio de 2020, ha asegurado que sus exámenes revelan un alto nivel de anticuerpos, algo que no descarta la vacunación.



Esta semana será clave para Bolsonaro, quien cumplirá 1.000 días desde el inicio de su gestión, en momentos en que su popularidad está en el peor nivel desde su asunción en 2019, con sólo 22% de las opiniones favorables.



Según medios locales, los conmemorará con anuncios y presentaciones en distintos puntos del país.