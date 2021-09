Se cumplen siete años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa

A siete años de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, estado de Guerrero, estudiantes de las escuelas normales de México se concentraron en el Antimonumento +43, en el Paseo Reforma, en la capital mexicana, para exigir la aparición con vida de los estudiantes y resultados en la investigación para determinar el paradero.



Desde la casi certeza inicial de que los cuerpos de los adolescentes fueron eliminados en el basurero municipal de Cocula, cercana a la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, investigaciones posteriores determinaron que no fue ese el único lugar en que podrían haberse incinerado cuerpos.



En Colula se encontró un fragmento oseo que fue identificado como perteneciente a Alexander Mora Velazco, el único de los 43 estudiantes atacados en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 del que se encontraron restos.



Existen 30 nuevas órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de presuntos involucrados en los hechos (10 más relacionadas con ex funcionarios que habrían manipulado evidencia) y más de 50 acusados durante la gestión de Enrique Peña Nieto fueron liberados por decisión de tribunales al considerar que los inculpados fueron forzados a declarar bajo torturas.



La investigación de la actual fiscalía especial para el caso Iguala no avanzó en la acreditación de la participación de integrantes de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero; en noviembre de 2020 fue detenido el capitán José Martínez Crespo, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y de desaparición forzada por estar involucrado en el caso.



Entre los liberados por resolución judicial se encuentran 24 policías locales de diversos municipios de Guerrero que habrían apoyado a los agentes del ayuntamiento de Iguala, de esta última comunidad se otorgó libertad a 13 policías, que al salir de prisión exigían una indemnización de un millón de pesos para cada uno.



En este nuevo aniversario de la presunta matanza, estudiantes de diversas escuelas normales rurales del país demandaron justicia para los 43 jóvenes desaparecidos.



En la protesta en el Antimonumento +43 los normalistas afirmaron que no bajarán la guardia en este caso. “Mientras no nos entreguen a nuestros compañeros sanos y salvos no nos vamos a callar y vamos a seguir aquí en pie de lucha apoyando a los padres de familia que no se han dado por vencidos”, manifestaron.



“Queremos justicia, que el gobierno escuche que estamos todos unidos. Para nosotros es algo indignante ver a los padres que sufren día con día por saber dónde están sus hijos, si están bien, si están con vida”, señaló la delegación de Aguascalientes.



Por su parte, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa lamentaron que a siete años de la desaparición de sus 43 compañeros, no se haya aclarado qué pasó con ellos, y recordaron que “esa trágica noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 nos asesinaron también a tres camaradas, a Julio César Ramírez, Julio César Mondragón y Daniel Solís Gallardo”.



A su vez, normalistas de Tlaxcala exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador “respuestas inmediatas” sobre este caso.



En su turno, estudiantes de la normal rural de Cherán, Michoacán, reprocharon que desde el gobierno se trate de criminializar a quienes se forman en estas escuelas, “señalándonos, haciéndonos sentir que somos los malos, siempre etiqueta tras etiqueta, mencionando que lo que estamos haciendo es vandalismo”, pero “somos estudiantes, personas con sueños de mejorar la educación, de mejorar a cada uno de los pequeños”.



Los normalistas también llamaron a la unidad y a ser empáticos con esta lucha, y “decir que no estamos todos, nos faltan 43”.