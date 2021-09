Space X: fue exitoso el regreso a la Tierra de los “turistas espaciales”

El primer vuelo orbital tripulado íntegramente por turistas espaciales, la misión Inspiration 4 de SpaceX, amerizó en forma exitosa esta noche en las costas del estado de Florida, en los Estados Unidos. Se trata del primer vuelo a la órbita de la Tierra realizado en su totalidad por turistas o personas que no son astronautas.Un equipo de recuperación de SpaceX llegó al punto donde se encontraba la nave, la trasladaron a un hangar y abrieron las escotillas para ayudar a bajar uno por uno a los tripulantes, quienes saludaron emocionados después de su travesía.Tras orbitar durante tres días la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada de 575 km, los cuatro novatos volvieron a entrar en la atmósfera del planeta a bordo de la Cápsula Dragon de SpaceX.

