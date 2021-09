Aerolínea contratará a 3500 personas con sueldos de u$s 2600: cómo aplicar

¿Cómo aplicar desde la Argentina?

Vuelos

La aerolínea Emirates con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, subsidiaria de The Emirates Group, lanzó una convocatoria mundial para sumar 3500 nuevos integrantes a su flota de personal.Con presencia en más de 74 países, la firma contrata 3000 tripulantes de cabina y 500 empleados de servicios aeroportuarios para que se incorporen a su centro de operaciones ubicado en su central durante los próximos seis meses."Ambos trabajos ofrecen oportunidades emocionantes para que las personas amigables, enérgicas y orientadas al servicio se reúnan e interactúen con el mundo como embajadores de la marca Emirates", señaló la compañía a través de un comunicado.Quienes estén interesados en postularse en ambas áreas pueden obtener más información sobre los requisitos laborales y enviar su solicitud, deberán ingresar a www.emiratesgroupcareers.com Para tripulantes de cabina, con un salario inicial promedio de u$s 2660, se estipula como base contar con inglés fluido. El link es www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew Para agentes de aeropuerto, también se requiere, un excelente manejo del idioma, además de dos años de experiencia en la industria de servicio al cliente.El formulario para aplicar se accede por medio de www.emiratesgroupcareers.com/search-and-apply/332884 Actualmente, Emirates vuela a más de 120 ciudades y planea restaurar el 70% de su capacidad para fin de año, incluida la puesta en servicio activo de más de sus icónicos aviones A380.Todavía no retomó la histórica ruta Buenos Aires-Dubai, previo paso por Río de Janeiro. Fue en agosto de 2020 que decidió hacerlo con un comunicado: "La empresa sigue comprometida con la Argentina y esperamos retomar la ruta cuando sea comercialmente factible hacerlo". Fuetne: (ElCronista)